Ação de reciclagem envolverá 20 escolas e comunidade com prêmios e brindes em Triunfo

Material arrecadado será destinado à Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO). Jefferson Bernardes / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o município de Triunfo, na Região Metropolitana, realiza uma grande mobilização comunitária de incentivo à reciclagem. Trata-se de uma edição inédita do projeto Plastitroque, da Braskem, que envolverá escolas, que poderão receber prêmios, e moradores locais, com a possiblidade de troca de resíduos plásticos por brindes.

Ao todo, 20 escolas da rede pública, além de pontos do comércio, indústria e serviços, participam da iniciativa. Todo o material arrecadado será destinado à Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO), responsável pela triagem e destinação correta dos resíduos.

A mobilização ocorre em duas frentes. Durante todo o mês de maio, está sendo realizada a coleta de itens como embalagens, garrafas e tampinhas junto à comunidade escolar. Entre os dias 27 de maio e 3 de junho, a AECO fará a pesagem desse material. As duas escolas que somarem o maior volume receberão uma premiação equivalente a R$ 5 mil cada, em bens escolhidos pelas próprias instituições e adquiridos pela Braskem.