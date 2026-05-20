Ação de reciclagem envolverá 20 escolas e comunidade com prêmios e brindes em Triunfo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o município de Triunfo, na Região Metropolitana, realiza uma grande mobilização comunitária de incentivo à reciclagem. Trata-se de uma edição inédita do projeto Plastitroque, da Braskem, que envolverá escolas, que poderão receber prêmios, e moradores locais, com a possiblidade de troca de resíduos plásticos por brindes.
Ao todo, 20 escolas da rede pública, além de pontos do comércio, indústria e serviços, participam da iniciativa. Todo o material arrecadado será destinado à Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO), responsável pela triagem e destinação correta dos resíduos.
A mobilização ocorre em duas frentes. Durante todo o mês de maio, está sendo realizada a coleta de itens como embalagens, garrafas e tampinhas junto à comunidade escolar. Entre os dias 27 de maio e 3 de junho, a AECO fará a pesagem desse material. As duas escolas que somarem o maior volume receberão uma premiação equivalente a R$ 5 mil cada, em bens escolhidos pelas próprias instituições e adquiridos pela Braskem.
Já entre os dias 2 e 6 de junho, a Orla dos Plátanos, ponto histórico em Triunfo, será o palco da ação voltada ao público geral. Os participantes poderão trocar os recicláveis por kits especiais, que incluem itens como garrafa plástica de 500ml, kit inverno (guarda-chuva, capa de chuva, caixa de chá e ecobag), material escolar ou kit chimarrão (garrafa térmica, cuia, bomba, erva-mate e ecobag).