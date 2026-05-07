"A reunião foi muito boa": declaração de Trump após encontro com Lula indica conversa protocolar, sem resultados práticos

Trump ao receber Lula na Casa Branca. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Mais de duas horas de reunião a portas fechadas entre Donald Trump e Lula, sem coletiva na Casa Banca, sem apertos de mãos no Salão Oval dizem mais do que qualquer palavras.

Leia Mais O que esperar do encontro entre Lula e Trump nesta quinta-feira na Casa Branca

É preciso aguardar a manifestação de Lula, na embaixada brasileira em Washington, para uma análise mais profunda. Mas, a partir do que não ocorreu, frustrando jornalistas brasileiros e internacionais que os aguardavam, já se pode indicar que o encontro foi protocolar.

Não foi "quente", como o de Lula e Joe Biden, em fevereiro de 2023. Mas também ainda não se pode dizer que foi "frio".

Leia Mais Vai rolar química? Como deve ser o encontro entre Lula e Trump

O post de Trump em sua rede social, Truth Social, indica que as delegações dos dois países saíram com missões a serem cumpridas.

"Discutimos muitos tópicos, incluindo mercado, e, especificamente, tarifas. O encontro foi muito bom. Nossos representantes estão agendando encontros para discutir certos elementos-chaves".

Por fim, "a reunião foi muito boa".

Ao se referir a Lula, Trump o classificou como "muito dinâmico presidente do Brasil", o que indica que Lula foi Lula, deve ter utilizado todo o seu capital político na tentativa de persuadir o americano.

Trump afirmar que tarifas foram o tema central também indica que segurança (considerar a cooperação bilateral e classificação de PCC e PV como grupos terroristas) e terras raras foram secundários.