Visto americano para a Copa do Mundo: EUA anunciam medida para agilizar documento

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (15), uma nova medida para agilizar a emissão de vistos a torcedores do Brasil que já possuam ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Trata-se do FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System), sistema que permite o agendamento de entrevistas com prioridade.
O FIFA PASS é opcional e exclusivo para torcedores que adquirirem entradas diretamente pelos canais oficiais da FIFA; ingressos de revendedores ou do mercado secundário não são válidos.
O Departamento de Estado ressalta que, embora o sistema acelere o agendamento, os critérios de aprovação permanecem inalterados. Os solicitantes continuam sujeitos aos mesmos requisitos legais e à análise rigorosa para a concessão do visto na categoria B1/B2.
A iniciativa faz parte de um conjunto de preparativos do governo americano para o torneio, que inclui a ampliação da capacidade consular com a mobilização de mais de 500 funcionários adicionais ao redor do mundo.
A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, com 48 seleções participantes. Pela primeira vez, os jogos serão distribuídos em três países sedes: Estados Unidos, Canadá e México. O campeonato ocorre entre 11 de junho e 19 de julho.