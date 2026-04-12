Ao ameaçar fechar Estreito de Ormuz já bloqueado, Trump leva o mundo de arrasto para sua guerra

Donald Trump, presidente dos EUA. Jim WATSON / AFP

É um erro Donald Trump ameaçar bloquear o Estreito de Ormuz, que, diga-se de passagem, já está bloqueado. Diante do fracasso das negociações para o cessar-fogo, neste fim de semana, no Paquistão, o presidente americano disse que irá usar a marinha americana para fechar a passagem pela qual trafegam 20% do petróleo mundial.

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O primeiro e principal ponto é que o estreito marítimo, entre o Oceano Índico e o Golfo Pérsico, se tornou instrumento fundamental para a paz ou a guerra na região. O conflito já não é sobre o Irã buscar armas nucleares. Tornou-se uma crise em que a principal discussão é sobre sua capacidade de barganhar, hoje e no futuro, as condições dessa via, um gargalo da economia mundial.

Em seis semanas de conflito, a decisão do Irã de fechar o estreito para o tráfego de petroleiros provocou graves danos econômicos a alguns países que dependem do petróleo bruto do Oriente Médio e levou a uma disparada dos preços em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos.

Trump quer a reabertura do estreito - e foi pressionado pela economia, e, em consequência, por sua base de governo, a exigir isso. Como não conseguiu, ameaça, ele próprio, fechá-lo.

Ou seja, como de costume, Trump dobra a aposta.

Mesmo durante o bloqueio das últimas semanas, navios iranianos estavam passando pela área, permitindo ao Irã exportar seu petróleo. O produto serve para financiar o governo e suas forças armadas. Ao bloqueá-lo, os EUA pretendem asfixiar a economia dos aiatolás - algo que não conseguiram com bombas ou com décadas de sanções.

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O problema é que, ao cortar uma importante fonte de financiamento do regime, o governo americano leva o mundo de arrasto: faz com que o preço do petróleo dispare para todos.

Além disso, Trump compra briga com outros países, como China, Índia e Paquistão, que haviam negociado com o Irã a passagem de suas embarcações - isso traz, para a mesa, a ira desses atores geopolíticos.

Os outros pontos são de ordem moral - ainda que, nas relações internacionais, e especialmente, para um realista como Trump, isso pouco importe:

Ao ameaçar bloquear um estreito que já está bloqueado, o governo americano se iguala à tática do adversário. Se os EUA acusam o Irã de extorsão global, com a possível presença de minas marítimas, que geram insegurança ao tráfego de navios, a ameaça americana de interceptação das embarcações também gera insegurança deliberada. Ou seja, Trump usa a mesma arma do regime fundamentalista islâmico.

Os EUA atraem também a rejeição de boa parte do mundo, fazendo com que o conflito se torne ainda mais impopular, ao dobrarem a aposta. A crise, que leva ao aumento do preço dos combustíveis e, ato contínuo, da inflação, em vários países, como no Brasil, espalha-se, como rastilho, pelo mundo.