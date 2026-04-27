TJ lança ferramenta digital para facilitar comunicação com o público

Tribunal de Justiça do RS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Laboratório de Inovação (Labee9) do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) está lançando uma ferramenta que melhora a relação entre o público e o Judiciário: trata-se de um formulário digital, que abre espaço para sugestões, desafios e boas práticas vindas de magistrados, servidores, estagiários e também, do público externo.

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A ideia é simplificar o caminho entre quem vivencia o dia a dia das unidades, integrantes do sistema de Justiça e cidadãos e quem desenvolve soluções inovadoras.

Na prática, qualquer pessoa pode relatar uma dificuldade, propor melhorias ou compartilhar experiências que tenham dado certo, sem a necessidade de apresentar uma solução pronta.

Para o Presidente da Comissão de Inovação do TJRS, desembargador Carlos Eduardo Richinitti, a iniciativa reforça a inovação.

— Ao abrir espaço para que magistrados, servidores, advogados e partes contribuam com ideias e desafios, o Judiciário passa a incorporar a experiência e a vivência dos usuários como parceiros essenciais para soluções inovadoras que podem melhorar nossos serviços. Mais do que captar sugestões, o projeto valoriza a escuta ativa e a inteligência coletiva, aproximando a instituição de seus usuários e tornando o processo de inovação mais legítimo, participativo e conectado à realidade. Fica o convite, participe com ideias e sugestões — afirma.