Tentativa de ataque a Trump: cinco perguntas sem respostas

Trump minutos antes de ser retirado do local após o som de tiros. Mandel Ngan / AFP

É comum, em casos de atentados (ou tentativas de) políticos, como o que parece ter sido a situação no Hilton Washington, onde estava Donald Trump, no sábado (25), surgirem teorias conspiratórias.

Ainda mais se tratando da política americana, retratada em filmes e séries e com histórico de episódios mal resolvidos — ou, ao menos, pouco divulgados.

O atirador de sábado (25), identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, compareceu nesta segunda-feira (27) a um tribunal. Ele foi formalmente acusado de tentar matar o presidente dos Estados Unidos, crime que pode levá-lo à prisão perpétua.

A despeito de teorias conspiratórias (que não encontram espaço aqui), a coluna levanta questionamentos que ainda pairam sobre o caso.

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1 — Segurança

Por que não havia nenhum tipo de revista ou barreira de segurança nas entradas do Hotel Washington Hilton, algo habitual em eventos onde o presidente se encontra. Por que os convidados não precisavam apresentar documento de identidade (ou passaporte) para entrar no local? Bastava portar o convite físico (e não eletrônico).

Esses questionamentos ganha ainda mais relevância uma vez que, no mesmo hotel, Ronald Reagan foi alvejado em 1981. Além disso, o atirador enviou o documento a familiares, que, por sua vez, acionaram a polícia minutos antes do incidente. O irmão de Cole Tomas Allen notificou o Departamento de Polícia de New London, em Connecticut, sobre o suposto manifesto, que Allen havia enviado a seus familiares minutos antes do ocorrido. Um funcionário da Casa Branca ainda afirmou que a família de Allen então alertou a polícia minutos antes do ataque. Por que a ameaça não foi levada a sério?

2 — Protocolos

Por que Trump e J.D. Vance estavam no mesmo evento, algo incomum em termos de segurança nos EUA?

Na reunião desta semana, prevista para revisão dos protocolos, uma das intenções é planejar que os dois não participem de reuniões públicas simultaneamente.





3 — Prisão

Por que o atirador foi preso e não morto, ação comum quando envolve uma ameaça clara ao presidente? Em que circunstâncias se deu a ação de detenção?





4 — Motivação

Por que o suspeito fez o que fez? Qual sua motivação?

Há histórico criminal, político ou psicológico relevante? Ele agiu sozinho ou há indícios de apoio/logística de terceiros? Há vínculos com grupos organizados, extremistas ou redes online? Qual era o objetivo do ataque: político, ideológico, pessoal ou outro? Trump disse que o suspeito tinha um "manifesto" que incluía escritos contra cristãos, mas não há detalhes sobre que tipo de texto é esse.





5 — O alvo

O alvo era especificamente Donald Trump ou todas as autoridades presentes no local — ou mesmo outra pessoa que havia comparecido ao jantar? Ele chegou a disparar algum tiro ao passar correndo pelo primeiro posto de checagem dentro do hotel? Ou a ação foi interrompida antes, e os tiros ouvidos no local do evento foram os disparados pelo Serviço Secreto?



