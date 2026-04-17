Teatro Dante Barone terá isolamento acústico similar ao de grandes palcos do mundo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Teatro Dante Barone, localizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, está passando pela maior reforma de seus 54 anos de história. Além de melhorias no telhado, na iluminação, no sistema de som e nos equipamentos de segurança, a revitalização abrange o isolamento acústico do espaço. O projeto utiliza o painel Nexacustic, material similar ao encontrado em teatros de referência internacional.
A empresa DryStore é a responsável pelo fornecimento do material. Todas as paredes do auditório serão revestidas com o painel, cuja instalação deve ocorrer nas próximas duas semanas. O investimento no setor acústico gira em torno de R$ 1 milhão.
— É um revestimento de parede que absorve o som e atende às novas normas de prevenção de incêndio, além de agregar valor estético. É um material diferenciado e que dispensa manutenções de curto e médio prazo — explicou Rodrigo Luongo, proprietário da DryStore.
Recentemente, a mesma tecnologia foi implementada no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (CREA-RS).