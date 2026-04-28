Site que publica perfis de brasileiros como sendo da revista Forbes é falso

Perfil da Forbes Life UK no Instagram. @forbeslifeuk / Reprodução Instagram

O site Forbes Life United Kingdom, que se apresenta como um braço da revista Forbes, não integra o icônico grupo de mídia, conhecido por ser referência em negócios e inovação.

A informação foi confirmada por GZH junto à Assessoria de Imprensa da revista, com sede em New Jersey, nos Estados Unidos. A revista nega que a marca integre seu portfólio. Também sua representante oficial no Brasil, a Forbes Brasil, rejeita que o perfil seja parte do conglomerado midiático.

No Instagram, Forbes Life United Kingdom, que utiliza o mesmo design e fontes da revista original, identifica-se como uma publicação com "Histórias de negócios, cultura e estilo de vida. A voz oficial da Forbes Life no Reino Unido".

Perfil mescla notícias factuais com perfis de brasileiros. @forbeslifeuk / Reprodução Instagram

Aparecer na Forbes, a verdadeira, é símbolo de sucesso internacional e algo desejado por empreendedores do mundo todo. Alertada por um leitor de que o perfil em que vários brasileiros aparecem seria falso, a coluna passou a buscar mais informações sobre o suposto veículo.

O site fake aproveita-se do prestígio da revista original. Chama atenção que a maioria dos perfilados é de brasileiros. Em contato com a coluna, alguns admitiram ter pago para aparecer na publicação (até R$ 12 mil).

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No feed no Instagram estão várias publicações em inglês, misturando notícias do show business, temas políticos e de negócios. Nesta terça-feira (28), o perfil falso contabilizava 605 mil seguidores e 319 publicações. Seguia apenas 17 perfis, entre eles vários oficiais da Forbes em diferentes países. A Forbes Life UK traz o selo de perfil verificado, o que ajudava os perfilados a acreditarem se tratar da Forbes verdadeira.

À coluna, o Grupo Forbes afirmou: "Nós confirmamos que a ForbesLife United Kingdom não é filiada a Forbes".

Ao repórter Carlos Redel, o site Forbes Brasil explicou: "Esclarecemos que não existe nenhuma edição oficial da Forbes denominada “Forbes Life UK”. Qualquer comunicação, convite ou publicação que utilize essa denominação não possui vínculo com a marca Forbes e pode configurar uso indevido do nome ou, em alguns casos, tentativa de fraude". Segundo o veículo, as edições oficiais da Forbes no mundo estão listadas exclusivamente no site global da marca, disponível no link. O grupo também recomendou a verificação por esse canal para confirmar a legitimidade de qualquer publicação ou iniciativa que utilize o nome Forbes.

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