"Sem dúvida", diz Caiado sobre a expectativa de ter Leite em seu palanque no RS

Encontro de Eduardo Leite e Ronaldo Caiado na Farsul. Vitor Rosa / Palácio Piratini/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Ex-governador de Goiás e pré-candidato pelo PSD à Presidência, Ronaldo Caiado afirmou que espera que o governador Eduardo Leite esteja em seu palanque no Rio Grande do Sul durante a campanha:

— Sem dúvida. Estaremos juntos aqui com ele e com toda a chapa que ele indicar como candidato ao governo — disse, ao ser questionado pela coluna, após participar, na quinta-feira (9), de um painel de presidenciáveis no Fórum da Liberdade, na PUCRS.

O encontro era esperado, já que Leite foi preterido pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, na escolha para a disputa eleitoral.

Após o painel, ao conversar com a imprensa, o pré-candidato falou sobre a reunião com o governador. Como noticiado pela colunista Rosane de Oliveira, Leite se desculpou por não ter cumprimentado o escolhido no dia em que ele foi anunciado e entregou uma carta explicitando os compromissos que, espera, sejam assumidos por Caiado. No documento, Leite registrou sua divergência em relação à proposta de anistia aos condenados pela tentativa de golpe e pelos atos de 8 de Janeiro.

Sobre o tema, Caiado afirmou à tarde, no Fórum da Liberdade: