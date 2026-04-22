RS é o segundo Estado com mais feiras no Mapa dos Eventos Literários do Brasil

A Feira de Porto Alegre, por exemplo, já está cadastrada no sistema. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli), lançou recentemente o Mapa dos Eventos Literários do Brasil. A iniciativa visa reunir de forma organizada programações de diferentes formatos realizadas em todo o país, que já totalizam 401 cadastros. O Rio Grande do Sul aparece como o segundo Estado com maior volume de participações, contabilizando 55 feiras.

Neste ranking nacional, os gaúchos estão atrás apenas da Bahia, que lidera com 59 registros. O Estado aparece empatado com São Paulo e à frente do Rio de Janeiro, que possui 49. Entre os eventos gaúchos já mapeados estão a Feira do Livro de Porto Alegre — que vai para a 72ª edição neste ano —, além das feiras da FURG (em Rio Grande), Antônio Prado, Bagé, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado e Santa Maria, entre outros.

De acordo com o governo federal, a proposta — lançada durante a Bienal do Livro de Salvador — é conectar o público às iniciativas e ampliar o acesso ao livro, à leitura e ao intercâmbio entre autores, editoras e comunidades.