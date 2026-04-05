Ronaldo Caiado participa de evento em Porto Alegre nesta semana

Ex-governador de Goiás concorre pelo PSD ao pleito de 2026. Secom / Governo de Goiás/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) estará nesta semana em Porto Alegre. A assessoria do goiano confirmou à coluna que ele participará do Fórum da Liberdade, evento que ocorrerá na quinta (9) e sexta-feira (10), na PUCRS.

A programação do Fórum conta com um Painel de Presidenciáveis, que deve reunir os principais nomes da disputa. Segundo a organização, todos foram convidados.

Como a coluna noticiou na última semana, a participação de Romeu Zema (Novo) já estava confirmada. O mineiro também esteve presente na edição do ano passado. O pré-candidato Aldo Rebelo (DC) também confirmou, neste fim de semana, sua participação diretamente à organização do Fórum.

Quanto ao senador Flávio Bolsonaro (PL), a coluna procurou sua equipe, que informou que a participação ainda estava em definição; entretanto, o parlamentar deve cumprir agenda no Rio Grande do Sul no sábado para o lançamento da pré-candidatura de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado.

A coluna procurou a assessoria do presidente Lula, que afirmou não ter atualizações sobre uma possível agenda no RS. Em conversas com representantes do PT gaúcho, também não há indicativo de viagem do presidente ao Estado no momento.

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Da mesma forma, representantes do Missão no Rio Grande do Sul foram consultados para confirmar a vinda do pré-candidato Renan Santos, mas a agenda segue em definição.

Vinda de Caiado ao RS

Esta será a primeira vinda de Caiado ao Rio Grande do Sul após ser anunciado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, como um nome do partido para a corrida eleitoral de 2026.