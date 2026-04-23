Roberta Sudbrack sobre um ano de seu restaurante em Gramado: "Vim para dizer não, e acabei dizendo o maior sim da minha vida"

Roberta Sudbrack é natural de Porto Alegre. Marcos Moreira / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Apesar do curto período de operação na Serra Gaúcha, o restaurante Ocre, localizado no Wood Hotel, em Gramado, já colhe resultados expressivos. O empreendimento, assinado pela renomada chef gaúcha Roberta Sudbrack, completa neste sábado (25) um ano de atividade com uma extensa programação.

Roberta, que é natural de Porto Alegre e comanda dois restaurantes no Rio de Janeiro, foi eleita em 2015 a melhor chef mulher da América Latina pela revista inglesa Restaurant.

Além da projeção internacional, a gaúcha tem no currículo a passagem pelo Palácio da Alvorada nos anos 1990, onde atuou como chef de cozinha durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC).

Ela conversou com a coluna:

Completando este primeiro ano de Ocre em Gramado, o que mais te surpreendeu na resposta do público local e dos turistas em comparação ao que você faz no Rio de Janeiro?

São trabalhos muito focados na minha grande paixão: o produto artesanal brasileiro. Nesse sentido, acredito que os dois públicos se envolvem com muito sentimento no assunto e quase sempre se surpreendem com a quantidade de coisas incríveis produzidas pelos quatro cantos do nosso país. Tanto no Sud, o pássaro verde (restaurante de Roberta no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro), quanto no Ocre, a busca por esses produtos e a felicidade de torná-los protagonistas é imensa. Gramado me recebeu como uma filha que foi ali passar um tempinho fora, mas que, no fundo, nunca saiu daqui. É uma delícia poder voltar ao meu Estado para fazer um trabalho tão especial e conectado com as minhas crenças.

A culinária gaúcha moldou de alguma forma o menu do restaurante?

Ela claramente influenciou muito, até porque é a cozinha que me abraça, que me remete às minhas raízes. Mas eu sempre quis que o Ocre estivesse aberto ao Brasil e ao mundo, a liberdade para mim é fundamental. O Ocre é muito universal, fora de qualquer modelo, ele tem se moldado com a liberdade e a delicadeza que eu imaginei.

Qual o maior desafio deste período?

A curadoria, o conhecimento desses produtores espalhados pelo RS e pelo Brasil a fora. O ideal foi desde o início ter uma boa variedade de charcutaria e queijos só brasileiros, foi um grande desafio encontrar e fazer a curadoria dessas pérolas, mas hoje em dia temos uma gama linda de produtos tanto na charcutaria, quanto na queijos e na cozinha de produtos maravilhosos e 100% brasileiros. É uma satisfação imensa ver isso acontecendo.

Roberta já conta com dois outros empreendimentos no Rio de Janeiro. Marcos Moreira / Divulgação

De certa maneira, foi um "retorno" as suas origens. Como foi?

Foi exatamente isso. Eu conto porque foi verdade e, de certa forma, é engraçado, mas eu vim para dizer "não". Fui criada pelos meus avós, e eles sempre me ensinaram a ser muito educada, então quando fui convidada para conhecer o projeto, vim por educação, para dizer "não", e acabei dizendo o maior "sim" da minha vida. Um "sim" justamente ao retorno às raízes.

Tem novidades programadas para o segundo ano do Ocre no RS?

Claro que teremos novidades, mas o que mais me impulsiona é estar cada vez mais próxima do pequeno produtor, buscar cada vez mais trabalhos escondidos pelos quatro cantos do Brasil e fazer dessas pessoas os grandes protagonistas do Ocre.

Você chefiou por sete anos a cozinha do Palácio da Alvorada no mandato de Fernando Henrique Cardoso. Como foi aquele período?

Foi um trabalho incrível, um trabalho que qualquer cozinheiro sonharia em ter vivido. Servir naquela época os maiores líderes mundiais e sempre com o apoio incondicional do presidente Fernando Henrique e da doutora Ruth (Ruth Cardoso, socióloga e ex-primeira-dama). A convivência com eles foi fantástica, sempre foram pessoas extremamente educadas e que me deram toda a liberdade para trabalhar e mostrar o Brasil dentro do prato. Os dois gostavam muito de comer e nesse aspecto tinham pouquíssimas restrições. Presidente Fernando Henrique era fã do meu picadinho e doutora Ruth adorava o frango ensopado com polenta, que aliás é o meu prato preferido.

Você cozinhou para grandes líderes mundiais, com rei Juan Carlos e a rainha Sofia da Espanha; o hoje rei Charles III; o presidente italiano Carlo Ciampi; Fidel Castro; Bill Clinton, Jacques Chirac e outros. Quem, na sua opinião, foi o grande nome para o qual cozinhou?

Foram muitos momentos inesquecíveis e únicos, cada um com uma propriedade diferente e todos com grau de responsabilidade enorme. Foram muitos momentos inesquecíveis e únicos, cada um com uma propriedade diferente e todos com grau de responsabilidade enorme. Mas se tivesse que escolher, escolheria o jantar oferecido ao então presidente da Itália Carlos Ciampi. Fui chamada no salão no final do jantar e ele comentou que aquele momento só se comparava a um banquete renascentista. Depois, brincou com o presidente Fernando Henrique que gostaria de me levar para Itália, o presidente então pegou um cardápio, me pediu para assinar e disse (a Ciampi) "Leve o menu de recordação, a chefe fica comigo".

Você cozinhou para Clinton e Fidel. Tinha algum protocolo de segurança desses dois líderes?

Cada um teve as suas particularidades. Fidel foi muito tranquilo. Clinton tinha um problema crônico com chocolate, fora isso, foi extremamente simpático. O mais complicado de todos foi o cerimonial do hoje rei Charles III, eles queriam até carne de caça com a marca da bala. Foi uma loucura a quantidade de exigências. Mas no final, ele era super amável e até me pediu para escrever a receita do brazilian fish and chips que fiz em homenagem a ele.