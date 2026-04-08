Renovação automática da CNH gerou economia de R$ 93,87 milhões para motoristas do RS, diz governo federal

Mais de 106,6 mil motoristas do Rio Grande do Sul deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que gerou uma economia de R$ 93.875.791, entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026.
A renovação automática do documento foi viabilizada pela chamada "MP do Bom Condutor". É permitida para condutores que não cometeram infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses, entre outros critérios.
Desde dezembro, quem não tiver registrado nenhum ponto por infração nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH poderá renovar o documento automaticamente, sem necessidade de ir ao Detran, sem realizar exames presenciais e sem pagar taxas adicionais.
A atualização ocorre diretamente no sistema. S