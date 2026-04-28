Quem ganha e quem perde com a saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep

Emirados Árabes Unidos são os terceiros maiores produtores de petróleo mundial. Makaty / stock.adobe.com

Os Emirados Árabes Unidos são um pouco menores que o Estado vizinho de Santa Catarina. Apesar do tamanho relativamente pequeno, têm peso geopolítico descomunal em razão de suas reservas de petróleo, localização estratégica no Golfo Pérsico e atuação financeira e logística global.

Por isso, sua retirada da Opep, anunciada nesta terça-feira (28), faz mover as placas tectônicas da política e da economia. Em março, o país, onde está localizado Abu Dhabi e Dubai, foi o terceiro maior produtor de petróleo entre os 12 membros, com 2,4 milhões de barris diários.

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A saída dos Emirados é o primeiro baque da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, há dois meses: enfraquece o clube dos maiores exportadores de petróleo do mundo, criado em 1960 (o país ingressou sete anos depois), para regular uma política comum em relação à produção e à venda de petróleo, o que pode estimular novas saídas, mas principalmente diminui o poder da Opep de regular preços e oferta global do produto, permitindo mais volatilidade nos preços. Também marca um ponto de ruptura com a Arábia Saudita, líder do cartel. Na prática, a saída enfraquece o domínio saudita, mas, em uma segunda camada de análise evidencia a erosão da unidade árabe, deflagrando uma possível competição intra-regional por influência política e econômica. O Catar já havia saído em 2019.

A decisão de desembarcar do grupo é apenas a gota d'água provocada pela guerra atual e as tensões no Estreito de Ormuz. Os Emirados vinham há vários anos expressando sua frustração com a Opep em relação às cotas de produção do grupo, que têm impedido o país de exportar maiores quantidades de petróleo. Com a saída, há um aumento da autonomia: o país pode produzir mais petróleo sem cotas, definir sua própria política energética nacional e maximizar receita em um contexto de alta demanda global.