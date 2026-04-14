Quem é o padre gaúcho que acompanha o papa Leão XIV na viagem a quatro países da África

O padre gaúcho Antônio Hofmeister, que trabalha na Secretaria de Estado do Vaticano, está feliz da vida. Pela primeira vez, acompanha o Papa em uma viagem apostólica.
Padre Antônio, que trabalhou como intérprete de Francisco, está com Leão XIV, em sua visita ao continente africano. A viagem começou nesta segunda-feira (13), na Argélia, e vai durar 10 dias.
A comitiva papal passará ainda por Camarões, Angola e Guiné Equatorial. O foco é o fortalecimento do catolicismo no continente.
— Seguir os passos do papa "filho de Santo Agostinho" na terra em que este grande santo nasceu e foi bispo (Argélia) é muito emocionante e histórico. E depois ainda virão Camarões, Angola e Guiné Equatorial! — contou à coluna, direto de Argel, capital da Argélia.
Padre Antônio foi pároco na Igreja Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico de Porto Alegre, entre 2004 e 2008, e, depois, na Santa Hedviges, no bairro Jardim Algarve, em Alvorada.