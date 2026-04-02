Qual foi a hamburgueria escolhida pelo Guns N' Roses para matar a fome depois do show em Porto Alegre 

Momento da preparação dos 50 lanches. Mark Hamburgueria / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Cerca de 25 mil pessoas lotaram o Jockey Club de Porto Alegre nesta quarta-feira (1º) para o show do Guns N' Roses. Os fãs entoaram clássicos naquela que foi a quinta passagem da banda pela Capital.

Como ninguém é de ferro, os músicos, a equipe de som, seguranças e produtores precisaram repor as energias após a apresentação. O local escolhido para o pedido de 50 hambúrgueres foi um clássico da cidade: a Mark Hamburgueria.

Tudo começou quando o proprietário, Mark Bandeira, recebeu na terça-feira (31) o contato de um amigo que trabalha na produção de grandes eventos. O objetivo era realizar uma "degustação" prévia para a equipe:

— Eles queriam fazer testes, então mandamos três hambúrgueres. E acabaram nos escolhendo. Soubemos depois que a produção já tinha nos escolhido por referências nossas nas redes sociais e pela cidade — explicou o empresário à coluna.

Com o martelo batido, a missão foi produzir os lanches para entrega nos camarins às 22h de quarta-feira, logo após o show. Os pedidos, no entanto, fugiram do cardápio habitual da casa:

— Era um hambúrguer bem no estilo americano: pão, carne e queijo. Mas com algumas peculiaridades. Todas as carnes precisavam estar bem passadas. O pedido do Axl, por exemplo, exigia alface e tomate servidos em potes separados. Já os de Isaac e Duff eram triplos, sem pão, com picles, abacate, bacon e mostarda — revelou Mark.

Pedido feito pela equipe da banda. Mark Hamburgueria / Arquivo Pessoal

O empresário contou que não tinha o abacate como ingrediente recorrente, mas não perdeu a oportunidade de preparar a receita para os ídolos. Os demais pedidos variaram entre versões simples, duplos e triplos, todas sem molho.

Com 13 anos de atuação e sete unidades em Porto Alegre, Mark define o episódio como um marco em sua trajetória:

— Tenho 43 anos e cresci ouvindo Guns N' Roses. Jamais imaginei que um dia eles comeriam o meu produto. Ainda não caiu a ficha, é algo surreal — celebra.

Questionado pela coluna se planeja oficializar o "hambúrguer de abacate" no menu, Mark não descarta a ideia: tudo dependerá da repercussão e do feedback dos clientes.