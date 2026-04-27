Projeto gaúcho é destaque em fórum sobre mudanças climáticas na China

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O projeto Educar Crescer, realizado pela Unisinos, em parceria com a Petrobras, foi apresentado durante o Fórum de Educação sobre Mudanças Climáticas, parte da Semana do Clima de Xangai 2026, realizado na última semana na China.
O evento, sediado na East China Normal University (ECNU), é um dos principais espaços de discussão acadêmica sobre ambiente e educação entre países do BRICS e do Sul Global. O professor Luiz Rohden, da Unisinos, representou o Brasil como palestrante convidado.
O Educar Crescer é uma iniciativa gaúcha que se tornou referência em práticas que unem educação e sustentabilidade. O projeto prevê investimento de R$ 8,5 milhões em três anos para beneficiar mais de 4,8 mil pessoas em Esteio e Canoas, com foco em educação e desenvolvimento econômico sustentável.
O fórum chinês tem como objetivo incentivar a criação de sistemas de conhecimento que valorizem saberes locais e soluções propostas por países em desenvolvimento.