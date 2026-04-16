Primeiro debate de série sobre desenvolvimento econômico sustentável terá foco em resíduos, saneamento e drenagem

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Na sua décima edição, o Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) iniciará, no próximo mês, a edição de 2026 dos Diálogos Sustentáveis.
O primeiro debate ocorrerá no dia 14 de maio, com o tema "Cidades Amigáveis e Resilientes: Resíduos Urbanos, Saneamento Básico e Drenagem Urbana". Entre os palestrantes confirmados estão: Cláudio Ari de Mello, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS); Luiz Afonso Senna, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Fabiano Dallazen, diretor jurídico e de relações institucionais da Aegea Saneamento.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail dialogosilades@gmail.com, vagas limitadas. O evento será realizado das 8h30 às 11h, na sede do Ilades — Rua Santo Inácio, em Porto Alegre.
Agenda 2026
Além do encontro de abertura, o projeto já conta com o cronograma para o ano:
- 30 de julho: O papel e o olhar das agências reguladoras na gestão sustentável dos serviços concedidos.
- 27 de agosto: A governança na gestão sustentável das organizações e suas boas práticas em ESG.
- 1º de outubro: Balanço e resultados efetivos das COPs.
- 29 de outubro: 7º Fórum Internacional das Mudanças Climáticas – "As cidades que sonhamos e merecemos" (evento no Teatro da Unisinos).