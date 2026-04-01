Prefeitura projeta novas unidades e atendimento noturno nos restaurantes populares de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O sistema de Restaurantes Populares de Porto Alegre passará por uma reformulação em 2026: a prefeitura prevê a abertura de, ao menos, duas novas unidades, além da modernização dos seis espaços já existentes. Além disso, planeja-se a ampliação do atendimento para o período noturno, com a distribuição de marmitas.
Segundo a Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS), que gerencia os espaços, os editais para a viabilização dos novos endereços já estão em fase de elaboração. A proposta é que todas as unidades passem a ocupar espaços mais modernos e funcionais.
Dados recentes
Em cinco anos de atividade, os restaurantes populares de Porto Alegre serviram 1,3 milhão de refeições. Em 2025, o serviço atingiu a marca histórica de 308 mil refeições anuais, um salto de 62% em comparação a 2021. Apenas no primeiro trimestre de 2025, foram servidas 76 mil refeições, com destaque para a unidade da Rua Garibaldi (Centro), que lidera o volume de atendimentos devido à sua localização central e ao funcionamento aos fins de semana.
Os critérios de acesso seguem os mesmos: o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único.
Unidades Atuais:
- Centro: Rua Garibaldi, 461 (Segunda a domingo)
- Vila Cruzeiro: Rua Dona Otília, 210 (Segunda a sexta)
- Lomba do Pinheiro: Rua Cacimbas, 159 (Segunda a sexta)
- Restinga: Estrada Barro Vermelho, 51 (Segunda a sexta)
- Rubem Berta: Rua Caetano Fulginiti, 95 (Segunda a sexta)
- Ilha da Pintada: Rua Oscar Schmitt, 67 (Segunda a sexta)