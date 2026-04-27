Prefeitos e secretários de educação de 58 municípios de todo o país estão reunidos em Porto Alegre

Programação iniciou com a visita ao Centro de Avaliação Multidisciplinar Educacional (Came). Henry Rodrigues / SMED

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Prefeitos e secretários de 58 municípios participam, nesta segunda (27) e terça-feira (28), em Porto Alegre, da terceira edição do Embaixadores da Educação: prefeitas e prefeitos liderando a transformação educacional. Entre as cidades de fora do Estado estão Sobral, Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo e Goiânia.

O evento reúne gestores públicos para debater desafios e propor soluções para a educação pública no país. O objetivo é fortalecer a atuação de lideranças políticas e estimular o compromisso com uma educação de qualidade para todos. As duas primeiras edições ocorreram no Rio de Janeiro (RJ) e em Sobral (CE).

Evento reúne gestores públicos para debater desafios e propor soluções para a educação pública. Gustavo Garbino / PMPA

A programação começou com a visita ao Centro de Avaliação Multidisciplinar Educacional (Came), inaugurado neste mês na Capital. O espaço conta com equipe formada por psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e médicos (psiquiatras ou neuropediatras), responsável por avaliar e identificar necessidades educacionais específicas dos estudantes da rede municipal e, quando necessário, indicar o enquadramento como público da educação especial.

As atividades seguem na Usina do Gasômetro, com painéis e debates orientados por dados e evidências. Entre os temas em destaque estão educação inclusiva, captação e uso estratégico de recursos públicos e aprimoramento da tomada de decisão na gestão educacional.