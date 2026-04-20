Porto Alegre tem primeiro trimestre mais mortífero no trânsito em 10 anos

Trânsito em Porto Alegre tem dados crescentes de mortes e acidentes. MATEUS BRUXEL / Agencia RBS

Porto Alegre teve o primeiro trimestre do ano mais violento dos últimos 10 anos.

Levantamento da coluna, com base nos dados disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), revelam que, entre janeiro e março de 2026, houve 27 mortes em 27 ocorrências fatais na Capital.

Os dados são os maiores desde, no mínimo, 2016. Uma curiosidade: a série histórica começou a ser contabilizada em 2015. Naquele ano, também houve 27 mortes no trimestre, em 23 ocorrências.

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Nesta segunda-feira (20), o Detran apresentou os dados do Estado, conforme mostrou a colunista Rosane de Oliveira. Nos três primeiros meses deste ano, comparando-se com o mesmo período de 2025, houve redução de 15,4% nas ocorrências fatais e queda de 13,5% no número de vítimas. De janeiro a março de 2026, foram 383 acidentes fatais contra 324 no mesmo período deste ano; já o número de vítimas caiu de 428 para 370.

Enquanto o número de acidentes com óbitos e vítimas fatais no Rio Grande do Sul como um todo diminuiu, no entanto, em Porto Alegre, os dados mostram o aumento dos dois índices.

Segundo levantamento da coluna, com base no balanço da EPTC, disponível em seu site, houve 27 sinistros com óbito entre 1º de janeiro e 31 de março, aumento de 17,4% (de 23 para 27 ocorrências). O número de mortos também aumentou: de 24 para 27 (12,5%).

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Nos três primeiros meses de 2026, o mais mortífero foi janeiro, quando 11 pessoas perderam a vida no trânsito na Capital— em fevereiro foram nove, e, em março, sete.

Em fevereiro, quando a coluna alertou para o bimestre com maior número de mortos em 10 anos no trânsito de Porto Alegre, a EPTC tinha como hipótese para a violência em um período do ano em que há menos veículos nas ruas, o uso do celular ao volante.

Também preocupava o comportamento dos motociclistas. No primeiro trimestre de 2026, esse tipo de veículo esteve envolvido em 18 ocorrências das 27 ocorrências. Os automóveis participaram de 10.

Porto Alegre

Acidentes com mortes

2026 - 27

2025 - 23

2024 - 18

2023 - 15

2022 - 11

2021 - 12

2020 - 22

2019 - 20

2018 - 18

2017 - 21

2016 - 13

2015 - 23

Mortes

2026 - 27

2025 - 24

2024 - 19

2023 - 15

2022 - 11

2021 - 14

2020 - 23

2019 - 22

2018 - 18

2017 - 23

2016 - 14

2015 - 27