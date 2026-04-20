Porto Alegre tem primeiro trimestre mais mortífero no trânsito em 10 anos

Porto Alegre teve o primeiro trimestre do ano mais violento dos últimos 10 anos.
Levantamento da coluna, com base nos dados disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), revelam que, entre janeiro e março de 2026, houve 27 mortes em 27 ocorrências fatais na Capital.
Os dados são os maiores desde, no mínimo, 2016. Uma curiosidade: a série histórica começou a ser contabilizada em 2015. Naquele ano, também houve 27 mortes no trimestre, em 23 ocorrências.
Nesta segunda-feira (20), o Detran apresentou os dados do Estado, conforme mostrou a colunista Rosane de Oliveira. Nos três primeiros meses deste ano, comparando-se com o mesmo período de 2025, houve redução de 15,4% nas ocorrências fatais e queda de 13,5% no número de vítimas. De janeiro a março de 2026, foram 383 acidentes fatais contra 324 no mesmo período deste ano; já o número de vítimas caiu de 428 para 370.
Enquanto o número de acidentes com óbitos e vítimas fatais no Rio Grande do Sul como um todo diminuiu, no entanto, em Porto Alegre, os dados mostram o aumento dos dois índices.
Segundo levantamento da coluna, com base no balanço da EPTC, disponível em seu site, houve 27 sinistros com óbito entre 1º de janeiro e 31 de março, aumento de 17,4% (de 23 para 27 ocorrências). O número de mortos também aumentou: de 24 para 27 (12,5%).
Nos três primeiros meses de 2026, o mais mortífero foi janeiro, quando 11 pessoas perderam a vida no trânsito na Capital— em fevereiro foram nove, e, em março, sete.
Em fevereiro, quando a coluna alertou para o bimestre com maior número de mortos em 10 anos no trânsito de Porto Alegre, a EPTC tinha como hipótese para a violência em um período do ano em que há menos veículos nas ruas, o uso do celular ao volante.
Também preocupava o comportamento dos motociclistas. No primeiro trimestre de 2026, esse tipo de veículo esteve envolvido em 18 ocorrências das 27 ocorrências. Os automóveis participaram de 10.
Porto Alegre
Acidentes com mortes
- 2026 - 27
- 2025 - 23
- 2024 - 18
- 2023 - 15
- 2022 - 11
- 2021 - 12
- 2020 - 22
- 2019 - 20
- 2018 - 18
- 2017 - 21
- 2016 - 13
- 2015 - 23
Mortes
- 2026 - 27
- 2025 - 24
- 2024 - 19
- 2023 - 15
- 2022 - 11
- 2021 - 14
- 2020 - 23
- 2019 - 22
- 2018 - 18
- 2017 - 23
- 2016 - 14
- 2015 - 27
Fonte: EPTC