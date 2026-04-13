Porto Alegre receberá edição de podcast sobre Oriente Médio e antissemitismo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Depois de passar por São Paulo e Rio de Janeiro, o Podcast Levante chega a Porto Alegre nesta quinta-feira (23) com o tema “As guerras no Oriente Médio e o combate ao antissemitismo”. O evento ocorrerá no Centro de Eventos da PUCRS, às 20h.
A iniciativa, produzida pela StandWithUs Brasil com o apoio da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), terá a participação de Caio Blinder, Felipe Moura Brasil, Samuel Feldberg e o convidado especial André Lajst.
Os ingressos estão à venda pelo Sympla.