Porto Alegre lidera ranking de liberdade para trabalhar no Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Porto Alegre lidera o ranking das capitais com maior liberdade para trabalhar no país. Os dados são do Ranking Nacional de Liberdade para Trabalhar, elaborado pelo Instituto Liberal de São Paulo (ILISP) e divulgado nesta quinta-feira (9).
O ranking avalia quantas atividades econômicas podem funcionar sem a exigência prévia de alvarás e licenças, indicador que reflete o grau de desburocratização e de liberdade econômica para quem deseja empreender.
Depois de Porto Alegre, aparecem Curitiba (PR), Boa Vista (RR), Recife (PE) e Salvador (BA). O levantamento leva em consideração a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs), sendo que a capital gaúcha conta, atualmente, com mais de 1.178 atividades dispensadas de alvarás e licenças para funcionamento.
Conforme a Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDETE), o número reflete a ampliação da Lei de Liberdade Econômica no município, que permite que uma gama de negócios de baixo risco inicie suas atividades de forma imediata, com mais agilidade e menos entraves.
Além da dispensa de licenciamento prévio, a Capital vem atuando na digitalização de serviços, na simplificação de processos e na integração de atendimentos ao empreendedor, o que reduz prazos e facilita a formalização de empresas. No ranking dos Estados brasileiros, o Rio Grande do Sul aparece em 9º lugar, com 770 CNAEs dispensadas.
O ILISP é um think-tank liberal focado em aprimorar os direitos à vida, liberdade e propriedade no Brasil. Seu principal projeto, o “Liberdade para Trabalhar”, visa expandir a adoção da Lei de Liberdade Econômica em todas as cidades e estados brasileiros e foi o vencedor do Latin America Liberty Award 2023, da Atlas Network.