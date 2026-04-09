Porto Alegre lidera ranking de liberdade para trabalhar no Brasil

Depois de Porto Alegre, aparecem Curitiba (PR), Boa Vista (RR), Recife (PE) e Salvador (BA). Gustavo Garbino / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre lidera o ranking das capitais com maior liberdade para trabalhar no país. Os dados são do Ranking Nacional de Liberdade para Trabalhar, elaborado pelo Instituto Liberal de São Paulo (ILISP) e divulgado nesta quinta-feira (9).

O ranking avalia quantas atividades econômicas podem funcionar sem a exigência prévia de alvarás e licenças, indicador que reflete o grau de desburocratização e de liberdade econômica para quem deseja empreender.

Depois de Porto Alegre, aparecem Curitiba (PR), Boa Vista (RR), Recife (PE) e Salvador (BA). O levantamento leva em consideração a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs), sendo que a capital gaúcha conta, atualmente, com mais de 1.178 atividades dispensadas de alvarás e licenças para funcionamento.

Conforme a Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDETE), o número reflete a ampliação da Lei de Liberdade Econômica no município, que permite que uma gama de negócios de baixo risco inicie suas atividades de forma imediata, com mais agilidade e menos entraves.

Além da dispensa de licenciamento prévio, a Capital vem atuando na digitalização de serviços, na simplificação de processos e na integração de atendimentos ao empreendedor, o que reduz prazos e facilita a formalização de empresas. No ranking dos Estados brasileiros, o Rio Grande do Sul aparece em 9º lugar, com 770 CNAEs dispensadas.