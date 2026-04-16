Por que o cessar-fogo entre Israel e Líbano é chave para o fim da guerra no Irã

O Líbano é a caixa de ressonância da guerra entre Israel e Irã. Por isso, o cessar-fogo anunciado pelo presidente Donald Trump entre os governos israelense e libanês tem impacto direto sobre o futuro da guerra entre americanos e iranianos.
Primeiro e principal motivo: o grupo extremista Hezbollah é armado e financiado pelo Irã. Se o grupo aceita cessar as armas, a partir da promessa recíproca de Israel também parar os bombardeios, é sinal de que o Irã está disposto a ceder na mesa de negociações.
Segundo, o Líbano é, infelizmente, o território onde Irã e Israel praticam suas maldades. Mesmo depois do cessar-fogo entre EUA e Irã, o território libanês continuou sendo bombardeado por israelenses — e o Irã continuou usando o Hezbollah para ataques contra alvos israelenses.
A trégua evita "erros de cálculo", reduzindo a chance de incidentes "acidentais" que provoquem resposta militar em maior escala.
Nessa linha, interrompe linhas de retaliação, reduzindo oportunidades para respostas em cadeia entre aliados de ambos os lados.
Além disso, o Líbano não foi incluído no primeiro cessar-fogo. Uma trégua ali, neste momento, pode criar as bases para um acordo maior. Aliás, como o primeiro prazo vence na próxima terça-feira (21), e o novo valerá por 10 dias, pode haver uma extensão geral do acerto.
Por fim, o anúncio desta quinta-feira (16) emite um sinal político para as vozes moderadas, fortalece alas pragmáticas em EUA, Irã e países árabes que buscam desescalada. Abre espaço para a diplomacia, permitindo negociações multilaterais sem pressão do relógio de combate.