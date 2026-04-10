Por que não acredito que a guerra vai acabar

J.D Vance é o vice-presidente dos Estados Unidos. Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Sejamos sinceros: o cessar-fogo no Oriente Médio está cheio de furos.

Desde que foi anunciado, na terça-feira (7), o que se viu foi o oposto de uma trégua: bombas continuaram caindo. Com menor intensidade no Irã, mas, em outras áreas, como no Líbano, a situação só piorou.

Entre aliados dos Estados Unidos, Kuwait e Arábia Saudita voltaram a ser alvo de mísseis e drones iranianos. Ao mesmo tempo, a continuidade dos ataques israelenses contra o Hezbollah, em território libanês, levou Teerã a retomar uma de suas armas mais efetivas: o fechamento do Estreito de Ormuz.

Adoraria acreditar que as negociações entre americanos e iranianos, em Islamabad, possam levar a uma paz duradoura. Mas basta observar os 10 pontos apresentados pelo Irã para perceber que, nos termos atuais, dificilmente haverá acordo.

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Um dos principais entraves é a manutenção do enriquecimento de urânio. Na quarta-feira (8), o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã afirmou que os EUA teria concordado com essa condição. Donald Trump, no entanto, negou. Disse que pretende “escavar” todo o urânio enriquecido do território iraniano — inclusive com a cooperação de Teerã.

Há sinais claros de inconsistências. O documento divulgado pelo Irã, em farsi, inclui a expressão “aceitação do enriquecimento” no programa nuclear — algo que some nas versões em inglês distribuídas por diplomatas iranianos a jornalistas.

As propostas, além disso, são vagas e ambíguas, o que dificulta qualquer tentativa de implementação concreta de uma trégua. No centro da disputa está justamente o programa nuclear iraniano, cercado por suspeitas de que o país busca alcançar o nível de enriquecimento necessário (cerca de 90%) para a produção de uma arma atômica.

O Irã também rejeita a ideia de cessar-fogo temporário, argumentando que serviria apenas para dar fôlego aos adversários. Exige condições rígidas para um acordo definitivo, incluindo a interrupção total das hostilidades e garantias efetivas de segurança.

Nesse cenário, a missão do vice-presidente J.D. Vance à frente da delegação americana em Islamabad se torna uma das mais complexas desde que chegou, com Trump, à Casa Branca. Ele terá de equilibrar interesses profundamente divergentes: os de Trump (que precisa terminar a guerra), os dos aiatolás (que precisam de uma narrativa vencedora), os de Israel (que já mostrou interesses divergentes em relação aos EUA) e os dos aliados árabes dos Estados Unidos — como Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita —, alvos diretos das retaliações iranianas e desconfiados sobre futuras garantias de segurança sob o guarda-chuva americano.