Pobre Líbano, zona cinzenta do cessar-fogo e palco de maldades de Israel e Irã

Um incêndio é visto em um prédio após um ataque aéreo israelense no bairro de Haret Hreik no sul de Beirute. - / AFP

É uma ironia trágica: o maior ataque de Israel contra o Líbano nesta guerra no Oriente Médio ocorreu justamente sob a vigência de um cessar-fogo.

Os bombardeios atingiram diferentes áreas de Beirute, inclusive regiões próximas ao calçadão à beira-mar. Imagens mostram edifícios mutilados, colunas densas de fumaça e ambulâncias cruzando a cidade. Mais de 250 mortos, dezenas de feridos. Em apenas 10 minutos, cerca de 160 mísseis transformaram bairros inteiros em ruínas — uma barragem de fogo tão intensa quanto simbólica.

Mas por quê?

Porque o Líbano, mais uma vez, tornou-se aquilo que sua geografia e sua história parecem condená-lo a ser: um território de intermediação violenta entre potências, espaço onde guerras alheias são travadas no diminuto território.

O país habita uma zona cinzenta do cessar-fogo. De um lado, Estados Unidos e Israel sustentam que o acordo não abrange o território libanês, onde atua o Hezbollah. De outro, o Irã afirma que o Líbano está, sim, incluído nas condições da trégua. Esse limbo funciona, na prática, como uma licença tácita para a continuidade da guerra: Israel bombardeia com o argumento de neutralizar o Hezbollah; o Irã sustenta e instrumentaliza a milícia como braço indireto contra o Estado israelense.

No meio está a população libanesa.

O Líbano moderno nasce já marcado por interesses externos, sob mandato francês após o colapso do Império Otomano, institucionalizando divisões internas que seriam exploradas ao longo das décadas. Durante a Guerra Civil Libanesa (1975–1990), o país foi palco de uma guerra multifacetada, com intervenções diretas de Síria e Israel, além da atuação de milícias apoiadas por diferentes atores regionais e internacionais.

Em 1982, Israel invadiu o sul do Líbano em uma ofensiva que chegou a Beirute, enquanto forças sírias consolidavam presença em outras regiões do país — duas potências disputando influência em um mesmo território fragmentado. Já em 2006, na guerra entre Israel e o Hezbollah, novamente o Líbano foi devastado em um conflito cuja lógica extrapolava suas próprias fronteiras, inserindo-se na disputa estratégica entre Israel e o Irã.

Mesmo fora de guerras abertas, o padrão se repete. O Hezbollah, apoiado por Teerã, tornou-se um ator político-militar central dentro do Líbano, ao passo que pressões econômicas e políticas de potências ocidentais moldam o funcionamento do Estado libanês. O país vive, assim, permanentemente tensionado entre esferas de influência que não controla.

O Líbano não é apenas um campo de batalha ocasional. É, historicamente, um espaço onde se projetam disputas que não lhe pertencem, mas que o destroem de dentro para fora. Um país cuja soberania frequentemente é atravessada pelos interesses de outros.