Patrona dos Festejos Farroupilhas, Marianita Ortaça leva a cultura gaúcha a feira de turismo da América Latina

Marianita é filha de Pedro Ortaça, o último "Tronco Missioneiro". Alaor Oliveira / Setur

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul participa, nesta semana em São Paulo, da WTM Latin America 2026, considerada uma das maiores feiras de negócios de viagens e turismo da América Latina. O foco principal é projetar o protagonismo do inverno gaúcho e a diversidade regional para o mercado internacional.

Representando o Estado no evento, destaca-se a presença de Marianita Ortaça, patrona dos Festejos Farroupilhas de 2026. Filha de Pedro Ortaça, o último "Tronco Missioneiro", a artista construiu uma trajetória que honra as tradições e abre novos caminhos. Na feira, ela apresenta aos participantes a riqueza da cultura gaúcha.

— Representar o RS em um evento dessa magnitude é uma honra imensa. Levo comigo não somente a minha trajetória, mas também a da minha família e do meu pai, Pedro Ortaça, que tanto me orgulha. É a história de um povo inteiro, de uma cultura profunda, resistente e carregada de significado. Poder traduzir isso em palavras, em canto e música é dar voz às nossas raízes e à nossa espiritualidade missioneira — afirmou Marianita.

Escolhida em março deste ano como patrona, ela também comentou sobre a participação feminina na cultura gaúcha:

— Não acredito em mulheres enfrentando homens para ocupar espaços que são seus por direito, nem em homens enfrentando mulheres. Acredito em uma luta conjunta. Se não mudarmos a forma de pensar de ambos, não vamos avançar. Fui escolhida como embaixadora das Missões e como patrona dos Festejos Farroupilhas com votos masculinos também. Isso é a mudança através da consciência. É disso que precisamos.

A escolha de Marianita está alinhada à temática dos festejos deste ano: "Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição", que marca o quadricentenário das Missões.

— As Missões não são apenas um destino turístico, é um lugar para as pessoas se reconectarem e entenderem a grandiosidade daquela terra. As ruínas de São Miguel são apenas uma "pincelada" do que se sente ao adentrar aquele templo. É um turismo cultural e espiritual. O turismo precisa ir por esse viés: fazer com que as pessoas conheçam nossa cultura, mas, sobretudo, que sintam orgulho dela.

Sobre a feira

A WTM Latin America é um dos principais eventos do setor no mundo, voltado a agentes de viagens, operadoras e compradores corporativos. Em 2025, a feira registrou mais de 32 mil profissionais credenciados e 837 marcas expositoras de 49 países. No mesmo ano, as vendas de pacotes intermediadas por agências para o Rio Grande do Sul somaram 400 mil — o melhor desempenho desde a pandemia —, sendo São Paulo responsável por 37% desse volume.

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