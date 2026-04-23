Pagamento antecipado do 13º começa nesta sexta-feira; INSS envia aviso pelo WhatsApp aos aposentados

Valor pode ser consultado pelo app ou site do Meu INSS. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar mensagens pelo WhatsApp para informar aposentados e pensionistas sobre as datas de antecipação do 13º salário de 2026. O objetivo é avisar os segurados sobre o direito ao benefício e divulgar o cronograma de pagamentos, que inicia nesta sexta-feira (24) e segue até 8 de maio.

As mensagens esclarecem que a primeira parcela será creditada junto ao benefício de abril, conforme o calendário habitual. A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 8 de junho. A orientação aos cidadãos é que consultem o valor exato pelos canais oficiais: o aplicativo ou o site Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”.

O INSS reforça que o governo federal nunca envia links, não solicita dados pessoais (como CPF e endereço) nem realiza cobranças via WhatsApp. A autenticidade da comunicação é garantida pelo selo azul de conta verificada do Governo do Brasil, além do envio da mesma mensagem para a Caixa Postal do aplicativo gov.br.

Antecipação no RS

No Rio Grande do Sul, mais de 2,7 milhões de benefícios terão o 13º salário antecipado, movimentando R$ 6,2 bilhões na economia gaúcha.

Têm direito à antecipação aposentados e beneficiários que receberam, em 2026, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

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