Operação mobiliza polícia da França para desativar bomba da Segunda Guerra Mundial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Cerca de 800 policiais foram mobilizados na manhã deste domingo (19) em Colombes, no departamento de Hauts-de-Seine (a cerca de 18 km a noroeste de Paris), para neutralizar uma bomba da Segunda Guerra Mundial.
O artefato foi descoberto em 10 de abril durante obras de construção civil na região. A operação, que contou com especialistas em desativação de bombas do Laboratório Central da Polícia de Paris (LCPP), exigiu a retirada de centenas de moradores de suas casas, segundo informaram as autoridades.
Durante a ação, o artefato foi extraído de uma parede e transferido para uma vala de dois metros de profundidade, escavada especialmente para a detonação no subsolo. A destruição foi necessária após os especialistas constatarem que não seria possível retirar o detonador manualmente.
A operação começou por volta das 10h30 e foi finalizada às 15h18 (horário local), momento em que foi possível ouvir um estrondo abafado vindo do local da explosão. Ainda na última quinta-feira (16), o prefeito de Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, já havia descrito a operação como "arriscada", ressaltando o "alto nível de preparação" exigido.
O dispositivo era uma bomba de 500 kg remanescente de conflitos históricos. Vale lembrar que incidentes similares têm afetado a região: recentemente, a descoberta de outro explosivo em obras ferroviárias em Saint-Denis causou a interrupção total das linhas na Gare du Nord, em Paris.