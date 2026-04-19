Operação mobiliza polícia da França para desativar bomba da Segunda Guerra Mundial

Operação ocoreeu em Colombes, no departamento de Hauts-de-Seine. HANDOUT / Préfecture de police

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Cerca de 800 policiais foram mobilizados na manhã deste domingo (19) em Colombes, no departamento de Hauts-de-Seine (a cerca de 18 km a noroeste de Paris), para neutralizar uma bomba da Segunda Guerra Mundial.

O artefato foi descoberto em 10 de abril durante obras de construção civil na região. A operação, que contou com especialistas em desativação de bombas do Laboratório Central da Polícia de Paris (LCPP), exigiu a retirada de centenas de moradores de suas casas, segundo informaram as autoridades.

Cerca de 800 policiais foram mobilizados para a ação. HANDOUT / Préfecture de police

Durante a ação, o artefato foi extraído de uma parede e transferido para uma vala de dois metros de profundidade, escavada especialmente para a detonação no subsolo. A destruição foi necessária após os especialistas constatarem que não seria possível retirar o detonador manualmente.

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A operação começou por volta das 10h30 e foi finalizada às 15h18 (horário local), momento em que foi possível ouvir um estrondo abafado vindo do local da explosão. Ainda na última quinta-feira (16), o prefeito de Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, já havia descrito a operação como "arriscada", ressaltando o "alto nível de preparação" exigido.

O artefato foi extraído de uma parede e transferido para uma vala de dois metros de profundidade. HANDOUT / Préfecture de police