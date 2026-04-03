ONU deve votar no sábado proposta de operação militar no Estreito de Ormuz; o que diz o plano

Reunião deveria ter ocorrido na sexta-feira (3), mas foi adiada devido ao feriado. MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES via AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve votar, neste sábado (4), uma resolução proposta pelo Bahrein para permitir o uso da força militar no Estreito de Ormuz, visando proteger a navegação comercial no local. A votação estava prevista para esta sexta-feira (3), mas foi adiada em razão do feriado.

O texto proposto pelo Bahrein, que atualmente preside o Conselho de Segurança, autorizaria o uso de "todos os meios defensivos necessários" em Ormuz. A proposta prevê a aplicação das medidas por pelo menos seis meses.

No entanto, uma resolução do Conselho de Segurança exige pelo menos nove votos favoráveis e nenhum veto dos cinco membros permanentes: Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos. Na quinta-feira (2), o enviado da China, Fu Cong, já se manifestou de forma contrária a medida. Rússia e França tendem a seguir a mesma linha, o que pode esvaziar os votos a favor da proposta bareinita.

Segundo o jornal americano The New York Times, um dos pontos centrais da discordância seria o trecho que autoriza os países a utilizarem “todos os meios necessários” para garantir a passagem pela região.

A movimentação levou o Irã a alertar a ONU. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, pronunciou-se nesta sexta-feira:

— Qualquer ação provocadora por parte dos agressores e seus apoiadores, inclusive no Conselho de Segurança da ONU em relação à situação no Estreito de Ormuz, só complicará a situação.