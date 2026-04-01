Ônibus com refrigeração reforçada e menos poluentes entram em operação em Porto Alegre

Quatorze veículos ganharão as ruas da Capital. Divulgação / Carris

A Carris colocará em operação nas ruas de Porto Alegre nesta quinta-feira (2) 14 novos ônibus.

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Com investimento superior a R$ 13 milhões, os veículos contam com a tecnologia Euro 6, que garante motores mais limpos e sustentáveis, que reduzem emissão de gases poluentes.



Neste momento, sete dos novos ônibus serão utilizados para ampliação da oferta diária, que visa operar 97 viagens a mais por dia, conforme autorizado pela EPTC. O restante dos veículos representa a renovação da frota que já opera atualmente. Com a ampliação, a frota total disponível na Carris será de 271 veículos.

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Outra novidade desses ônibus é o sistema de ar-condicionado, com refrigeração reforçada. O novo Arco A380 supera o modelo anterior, devido à maior potência bruta e eficiência na distribuição de ar. Com uma capacidade de 155 mil Btu/h, oferece um resfriamento cerca de 10% mais rápido do que o A370 (140 mil Btu), que costuma ser o padrão de fábrica.