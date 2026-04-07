O que significa, na prática, ESG? Acompanhe debate nesta terça-feira

Você já deve ter ouvido falar na sigla ESG (em inglês, Environmental, Social and Governance). Essas palavras, em português "Ambiental", "Social" e "Governança", representam critérios que avaliam a sustentabilidade e o impacto responsável de empresas.
Mas o que isso significa no dia a dia das corporações? Nesta terça-feira (7), o painel Pra Cima, Rio Grande, debate "ESG na prática: o quanto social e governança desafiam o dia a dia das empresas".
Estarão presentes Bruno Jatene, CFO e diretor de Relações com Investidores da Regional Sul Aegea, Caio Doi, diretor de Gestão de Pessoas da Marcopolo, e Eliane Medeiros, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Be8. A mediação será deste colunista.
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