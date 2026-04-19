O que se sabe sobre a nova rodada de negociações entre EUA e Irã

Negociações ocorrem em meio a novos bloqueios do Estreito de Ormuz, onde passa 20% do petróleo do mundo. AFPTV STRINGER / diversas fontes / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, por meio de suas redes sociais neste domingo (19), que negociadores americanos retornarão ao Paquistão na noite de segunda-feira (20). O objetivo é uma nova rodada de conversas para buscar um plano de paz definitivo no conflito entre os EUA e o Irã, que quase completa dois meses.

O encontro ocorrerá em Islamabad, capital paquistanesa. Em entrevista ao portal de notícias americano MS Now, Trump afirmou que a delegação incluirá o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner.

Embora o presidente tenha mencionado que o vice-presidente JD Vance não participaria desta rodada por motivos de segurança — dado o insucesso da tentativa anterior —, dois altos funcionários americanos afirmaram, posteriormente, que Vance liderará a delegação nesta segunda-feira e tudo indica que ele deve participar do encontro.

Até o momento, o Irã negou a participação nas negociações. Antes disso, no sábado (18), o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que "não haverá recuo no campo da diplomacia".

Histórico e Mediação

Esta será a segunda tentativa de negociação em Islamabad. Na última semana, as conversas — também lideradas por JD Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf — duraram 21 horas, mas terminaram sem acordo.

Os principais impasses incluem: o programa de enriquecimento de urânio; a reabertura do Estreito de Ormuz sem pedágios; o fim do financiamento iraniano a grupos como Hezbollah e Hamas.

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Inclusive, no sábado, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, afirmou à agência Associated Press que o país não entregará seu urânio enriquecido aos EUA.

Este é o principal ponto de divergência, visto que o material pode ser processado para a construção de armas nucleares. Em sua declaração de domingo, o presidente americano reiterou que o Irã "não pode ter uma arma nuclear, e eles concordaram com isso".