O que são os grupos de assobio que lotam o WhatsApp e atraem até deputados federais

Grupos de assobio reúnem até 1.024 membros, com regras rígidas para envio exclusivo de áudios e figurinhas. Whatsapp / Reprodução

Os grupos de assobio no WhatsApp são exatamente o que o nome promete. Neles, centenas de participantes passam o dia enviando áudios em que assobiam músicas, melodias improvisadas ou imitações das mais diversas espécies de pássaros.

A regra costuma ser rígida: não vale conversar nem mudar de assunto. Quem faz isso é removido.

A brincadeira viralizou nas últimas semanas e se espalhou por diferentes cidades e Estados.

Durante duas semanas, a reportagem de GZH acompanhou os "diálogos" no “Grupo de Assoviadores Erechim” para observar de perto a nova moda. O WhatsApp permite até 1.024 integrantes por grupo, e a comunidade costuma operar no limite. Quando alguém sai, a vaga logo é ocupada por outro interessado que estava à espera.

Apesar do nome, o grupo reúne participantes de diferentes regiões do país e até do Exterior. Como a disputa por uma vaga é grande, quem deseja entrar, acaba aceitando o grupo que estiver disponível — até porque a única língua oficial ali é a do bem-te-vi.

Entre os integrantes, GZH identificou a presença de dois deputados federais do Rio Grande do Sul.

A descrição do grupo deixa claro que o espaço é “exclusivamente para assovio”. Na prática, a regra é respeitada com surpreendente disciplina. A maior parte das mensagens é formada por áudios. Fora deles, aparecem apenas figurinhas temáticas, colaborando com o humor interno da comunidade. Algumas elogiam bons assobios, outras brincam com os desafinados. “Muito assopro, pouco assobio”, diz uma delas.

Em certos momentos, os participantes também fazem uma ligação conjunta e ficam assobiando ao mesmo tempo, como se a lógica do grupo transbordasse dos áudios curtos para uma espécie de coral improvisado.

No grupo acompanhado por GZH, apenas um episódio destoou do propósito da brincadeira. Um participante enviou figurinhas de conteúdo adulto e foi rechaçado pelos demais. Acabou removido. Depois disso, o grupo voltou ao normal, ou ao mais próximo que se pode chamar de normal em uma sala com mais de mil pessoas dedicadas a assobiar.

*Sob supervisão do jornalista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.



