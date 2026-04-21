O que é o princípio da reciprocidade, que Lula ameaça usar contra os EUA no caso Ramagem

Ramagem, preso e solto nos EUA Reprodução / Twitter

Percebam que citei "princípio", mas, no caso brasileiro, no que diz respeito à questões econômicas, é uma lei, sancionada pelo próprio Lula em 2025. Ela um instrumento legal que autoriza o Brasil a adotar contramedidas, como aumento de tarifas, restrições à importação de suspensão de patentes e marcas contra países que imponham barreiras comerciais que a nação entenda como injustas ou violem acordo, prejudicando a competitividade nacional. Foi o caso da guerra tarifária recente.

Mas, como princípio, a reciprocidade é muito mais antigo. Mais do que regra, é uma tradição - e, no caso do Itamaraty, ainda mais.

É muito usada em casos de permissão de entrada de cidadãos de outros países no Brasil - e vice-versa. Se uma nação exige visto de brasileiros, o Brasil exige dos nacionais daquele país. É uma espécie de contrapartida.

Ou seja, o princípio da reciprocidade na diplomacia é a regra segundo a qual os Estados tratam uns aos outros com base no comportamento recebido: direitos, privilégios ou obrigações concedidos a outro Estado são espelhados por concessões equivalentes em retorno.

Isso garante equilíbrio, previsibilidade e justiça nas relações bilaterais e, ao contrário do que se possa pensar, incentiva o comportamento cooperativo, uma vez que atua como dissuasão de abusos.

Não é só questão de vistos, mas garante aplicações comuns, como tratamento de missões diplomáticas e consulares, com imunidades e privilégios a funcionários do governo - o caso do policial brasileiro é emblemático.

No caso de Marcelo Ivo, o policial em questão, a prática da reciprocidade pode incidir com declarar persona non grata e pedir a retirada do agente equivalente no Brasil; reduzir ou suspender privilégios e facilidades, como acesso consular, trocas de informações técnicas, atendimento preferencial; restringir cooperação policial e judiciária bilateral, como suspensão temporária de assistência mútua, troca de dados e operações conjuntas; medidas administrativas como recusa ou atraso na concessão de vistos a agentes equivalentes.