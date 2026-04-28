O que é o "designated survivor", o protocolo que garante a sucessão no governo dos EUA em casos de morte do alto escalão

Jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca no sábado (25). Mandel Ngan / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A tentativa de ataque ocorrida durante o jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no último sábado (25), chamou atenção para um ponto: a presença simultânea do presidente Donald Trump, do vice-presidente JD Vance e de diversas autoridades no mesmo evento.

Essa aglomeração foge ao protocolo habitual por conta de um mecanismo estratégico: o do “sobrevivente designado” — em inglês, "designated survivor". Trata-se de uma figura na linha de sucessão que deve permanecer em local seguro e sigiloso durante cerimônias importantes, garantindo a continuidade do governo em casos extremos, como ataques terroristas, ações de países inimigos ou catástrofes naturais.

O mecanismo é considerado peça-chave da segurança nacional nos Estados Unidos. Normalmente, um integrante do gabinete presidencial é deslocado para um abrigo secreto e lá mantido até o fim do evento. A missão é assegurar a chefia e continuidade do Executivo caso presidente, vice e demais sucessores imediatos sejam incapacitados.

A escolha do sobrevivente cabe ao presidente, com apoio da chefia de gabinete da Casa Branca. Frequentemente, o designado é informado momentos antes da cerimônia.

O protocolo surgiu durante a Guerra Fria, diante da ameaça de um ataque nuclear soviético, mas só foi oficializado em 1981, no governo Ronald Reagan.

Como funciona a linha de sucessão americana?

Pela 25ª Emenda da Constituição, se o presidente morrer ou ficar impedido de exercer o cargo, o vice-presidente — no cenário atual, JD Vance — deve assumir.

Na ausência de ambos, a linha sucessória é:

Presidente da Câmara: Mike Johnson ;

; Presidente pro tempore do Senado: Chuck Grassley (92), senador mais antigo do partido majoritário — os republicanos;

senador mais antigo do partido majoritário — os republicanos; Secretário de Estado: Marco Rubio ;

; Secretário do Tesouro: Scott Bessent ;

; Secretário de Defesa: Pete Hegseth ;

; Segue-se com o procurador-geral e os titulares das demais pastas: Interior, Agricultura, Comércio, Trabalho (atualmente vago), Saúde, Habitação, Transportes, Energia, Educação, Assuntos de Veteranos e Segurança Interna, e outros.

Quem era o designado no jantar?

Segundo a CNN, ao menos 13 membros da linha sucessória estavam no Washington Hilton, onde ocorreu o jantar de sábado. O senador Chuck Grassley não estava presente, o que indicava que ao menos um nome da linha sucessória permanecia fora de risco.

A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, afirmou na segunda-feira (27) que houve discussão prévia sobre nomear um “sobrevivente designado”. Contudo, como já se sabia que parte da linha sucessória não compareceria por motivos pessoais, a Casa Branca entendeu que não era necessário isolar formalmente ninguém.