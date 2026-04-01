O que diz pesquisa inédita sobre a vida em oito países que falam português

Pesquisa foi apresentada no Senado no última dia 19 de março. Carlos Moura / Agência Senado/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O otimismo quanto à melhora do país nos próximos 12 meses, a percepção positiva sobre a própria vida, a importância do ensino sobre a escravidão e o interesse por manifestações culturais de outras nações são alguns dos destaques do Barômetro da Lusofonia.

O inédito estudo, que analisou aspectos da cultura, sociedade e instituições de oito países de língua portuguesa, será lançado no próximo dia 7, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

A pesquisa, que ouviu quase 6 mil pessoas em quatro continentes, resultou em um mapeamento inédito sobre valores e percepções em temas como democracia, imigração, desigualdade de gênero, fake news e trocas culturais.

O Barômetro da Lusofonia, que já foi apresentado em Lisboa e no Senado, em Brasília, é realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), sob a coordenação de Antonio Lavareda. O evento em Porto Alegre é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A pesquisa ouviu pessoas de forma simultânea em oito países: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe (África); Brasil (América do Sul); Timor-Leste (Ásia) e Portugal (Europa). O objetivo foi analisar como se situam os cidadãos dessas nações que compartilham origens culturológicas comuns. No Brasil, foram realizadas 2.011 entrevistas.

Entre os principais achados, destacam-se:

A maioria dos entrevistados acredita que seu país melhorará nos próximos 12 meses — a esperança no futuro supera a avaliação do presente em quase todas as nações.

O cidadão avalia melhor a própria vida do que a situação geral do país.

Há um consenso sobre a importância de ensinar a história e os efeitos da escravidão nas escolas.

A maioria declara já ter recebido fake news, demonstra interesse por manifestações culturais de outros países lusófonos e considera fundamental a integração econômica e cultural entre as nações.

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Para a professora da UFRGS e uma das organizadoras do evento no RS, Silvana Krause, o Barômetro criará um banco de dados de dados para investigações, análises acadêmicas e novas metodologias de estudo: