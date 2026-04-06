O que diz o plano de cessar-fogo para a guerra que foi rejeitado por Irã e EUA

Plano prevê uma trégua temporária das hostilidades. ATTA KENARE / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um novo plano de cessar-fogo para o conflito no Oriente Médio foi apresentado nesta segunda-feira (6) aos países envolvidos. O Irã já rejeitou a proposta e os Estados Unidos não validou as medidas, apesar de Donald Trump afirmar que intenções eram "significativas".

O que dizia o plano?

A proposta prevê duas fases: um cessar-fogo imediato, acompanhado da reabertura do Estreito de Ormuz, seguido de negociações para um acordo que coloque um fim definitivo à guerra. Nesta segunda etapa, as partes teriam entre 15 e 20 dias para concluir um acordo mais amplo.

Leia Mais CIA e fake news: como foi a missão para resgatar o piloto de caça americano abatido no Irã

O plano foi formulado por um grupo de países liderado pelo Paquistão, que tem atuado como mediador do conflito. Inclusive, a proposta é chamada provisoriamente de "Acordo de Islamabad" (capital paquistanesa) e pode envolver conversas presenciais na cidade para o ajuste finais.

De acordo com a agência de notícias Reuters, esse acordo final incluiria compromissos do Irã relacionados ao seu programa nuclear.

Uma reportagem do site de notícias Axios afirma que esse cessar-fogo temporário poderia durar 45 dias.

Impasse

Entretanto, o plano trata de uma trégua temporária, e não de uma solução definitiva para o fim da guerra. É justamente nesse ponto que o Irã baseia sua rejeição. Segundo a agência de notícias iraniana Irna, o país não aceitou a proposta porque prefere negociar o fim total do conflito no lugar de uma pausa temporária.