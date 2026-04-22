O papel de Sebastião Melo na campanha ao Piratini em 2026

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, já definiu seu papel nas eleições ao Palácio Piratini em 2026: o de eleitor. Durante o encontro Tá na Mesa, da Federasul, nesta quarta-feira (22), a coluna o questionou sobre qual seria sua participação na corrida ao governo do Estado:
— Primeiro, meu papel é de eleitor. Segundo, meu partido é Porto Alegre. Tenho dez partidos (na base), cada um é diferente. Agora eu respeito os partidos da minha base e já tenho um candidato, que é o Gabriel (Souza). Sobre o segundo turno, só discuto após o resultado do primeiro.
Melo disse, recentemente, que apoiará a candidatura de seu parceiro de partido, o atual vice-governador Gabriel Souza. Ao ser questionado sobre quem apoiaria caso o nome do MDB não avance para a etapa final da disputa, ele reafirmou:
— Eu só discuto primeiro turno agora.
O prefeito também foi questionado sobre seus planos para quando encerrar o segundo mandato à frente da Capital:
— Andar por aí de cabeça erguida.