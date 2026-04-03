O Irã ainda tem capacidade de lançar mísseis?

Mísseis iranianos sobrevoando o céu de Tel Aviv. JACK GUEZ / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mesmo após cinco semanas de forte ação americana e israelense contra o território iraniano, aproximadamente metade dos lançadores de mísseis do Irã e milhares de drones de ataque de uso único devem permanecer intactos no arsenal iraniano. É isso que aponta um relatório da inteligência dos Estados Unidos divulgado pela CNN internacional.

Conforme os dados computados pelos americanos, milhares de drones iranianos — cerca de 50% da capacidade do país — ainda não foram utilizados. Além disso, há lançadores iranianos que devem podem estar enterrados no subsolo e inacessíveis aos ataques, ou seja, ainda não foram destruídos. São os itens da chamada Cidade dos Mísseis.

Além disso, a inteligência dos EUA mostrou que grande porcentagem dos mísseis de cruzeiro também permanece intacta. Esses materiais, por permanecerem na região costeira, podem ser utilizados pelo Irã em uma possível investida ou conflito no Estreito de Ormuz.

“Eles ainda estão muito bem posicionados para causar devastação em toda a região”, disse uma das fontes procuradas pela CNN.

O levantamento da inteligência americana vai contrário as últimas declarações do presidente Donald Trump, que disse que a capacidade iraniana de lançar mísseis e drones foi "drasticamente reduzida" e que restavam poucos lançadores.