O espectro do medo: como assassinatos (ou tentativas de) rondam a política americana

O tiroteio hotel Washington Hilton revelou como a violência política se tornou uma característica da vida americana, segundo a colega Rachel Leingang. Luke Broadwater, do The New York Times disse que o presidente é o mais alto e notório alvo da radicalização desses atos, com viés ideológico, mas destacou que a tentativa de assassinato é apenas o ponto alto de uma escalada que se reflete também em níveis municipais e estaduais.
Obviamente, a violência política é sintoma de uma sociedade doente - o presidente é apenas o símbolo máximo de uma nação. Quando falo sociedade, não me refiro apenas à americana.
Mas, por questões factuais, vamos nos ater, no momento, aos EUA.
Os assassinatos (ou tentativas de) rondam a Casa Branca desde a consolidação do país como nação independente. As motivações têm sido políticas, ideológicas ou pessoais - as ameaças externas, como já comentei, têm sido ínfimas.
Episódios contínuos de emboscadas ao presidente obrigaram o governo americano a dispor de um dos serviços de proteção ao chefe de Estado mais eficazes do mundo, o Serviço Secreto (que, ironicamente, assim é identificado nos uniformes dos funcionários americanos, de forma ostensiva em eventos).
Lembro que essa foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção na cobertura política dos EUA: o fato de os agentes de segurança estarem identificados com esse emblema: "Serviço Secreto". Em 2008,em um comício em Sarasota, Flórida, intrigou-me a inscrição dos oficiais que faziam a segurança de Barack Obama, então um candidato em ascensão - além do presidente, postulantes ao cargo recebem proteção especial à medida em que avançam na corrida à Casa Branca.
Se é secreto, por que anunciar?
O fato é que o espectro do medo ronda o imaginário político americano. Foram quatro presidentes assassinados: Abraham Lincoln, em 1865, James Garfilend, em 1881, William McKinley, em 1901, e John F. Kennedy, em 1963. Observe que os três primeiros foram mortos em um intervalo inferior a 20 anos cada um, o que denota uma forte instabilidade política. Esses atos estavam relacionados à violência da nascente nação e a movimentos internos radicais.
JFK, a despeito das teorias conspiratórias, teve sua morte relacionada à Guerra Fria.
Outros cinco presidentes americanos sofreram atentados - um deles, Ronald Reagan, em 1981, foi atingido por um tiro em frente ao Hilton de Washington, onde, neste sábado (25), ocorreu a tentativa de atentado contra Trump. Andrew Jackson, que sobreviveu a um ataque quando as duas armas de seu algoz falharam, foi o primeiro a inaugurar a lista, em 1835.