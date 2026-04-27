O espectro do medo: como assassinatos (ou tentativas de) rondam a política americana

Trump afirmou que suspeito portava várias armas e é "uma pessoa muito doente". BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O tiroteio hotel Washington Hilton revelou como a violência política se tornou uma característica da vida americana, segundo a colega Rachel Leingang. Luke Broadwater, do The New York Times disse que o presidente é o mais alto e notório alvo da radicalização desses atos, com viés ideológico, mas destacou que a tentativa de assassinato é apenas o ponto alto de uma escalada que se reflete também em níveis municipais e estaduais.

Obviamente, a violência política é sintoma de uma sociedade doente - o presidente é apenas o símbolo máximo de uma nação. Quando falo sociedade, não me refiro apenas à americana.

Mas, por questões factuais, vamos nos ater, no momento, aos EUA.

Os assassinatos (ou tentativas de) rondam a Casa Branca desde a consolidação do país como nação independente. As motivações têm sido políticas, ideológicas ou pessoais - as ameaças externas, como já comentei, têm sido ínfimas.

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Episódios contínuos de emboscadas ao presidente obrigaram o governo americano a dispor de um dos serviços de proteção ao chefe de Estado mais eficazes do mundo, o Serviço Secreto (que, ironicamente, assim é identificado nos uniformes dos funcionários americanos, de forma ostensiva em eventos).

Lembro que essa foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção na cobertura política dos EUA: o fato de os agentes de segurança estarem identificados com esse emblema: "Serviço Secreto". Em 2008,em um comício em Sarasota, Flórida, intrigou-me a inscrição dos oficiais que faziam a segurança de Barack Obama, então um candidato em ascensão - além do presidente, postulantes ao cargo recebem proteção especial à medida em que avançam na corrida à Casa Branca.

Se é secreto, por que anunciar?

O fato é que o espectro do medo ronda o imaginário político americano. Foram quatro presidentes assassinados: Abraham Lincoln, em 1865, James Garfilend, em 1881, William McKinley, em 1901, e John F. Kennedy, em 1963. Observe que os três primeiros foram mortos em um intervalo inferior a 20 anos cada um, o que denota uma forte instabilidade política. Esses atos estavam relacionados à violência da nascente nação e a movimentos internos radicais.

JFK, a despeito das teorias conspiratórias, teve sua morte relacionada à Guerra Fria.