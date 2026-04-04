"O cenário é melhor do que o existente no início do ano", diz CEO da Câmara Americana de Comércio sobre crise tarifária

Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil. Amcham / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde o primeiro semestre do ano passado, as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos vêm sofrendo impactos devido a uma crise tarifária vivida pelas duas nações. Números recentes apontam quedas nas exportações, porém uma decisão recente da Suprema Corte americana trouxe alívio aos empresários e pode refletir em melhoras para os próximos meses. É o que espera o CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto, que concedeu entrevista à coluna durante o South Summit, em Porto Alegre.

Um relatório de fevereiro da Amcham mostrou que as exportações brasileiras aos Estados Unidos caíram pelo sexto mês seguido. O que representa essa queda e qual a sua motivação?

Estamos falando do primeiro bimestre do ano de 2026, quando houve uma queda um pouco acima de 20% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, refletindo dois fatores principais. O primeiro é conjuntural: o comportamento de preços e demanda de uma série de produtos, inclusive o petróleo. O Brasil é um exportador importante de petróleo para os Estados Unidos e houve uma variação muito grande nesse primeiro bimestre. O segundo é que, durante esse período, ainda estavam em vigor as tarifas mais altas, de até 50%, sobre uma parte relevante da pauta exportadora brasileira. Essa tarifação não segue mais vigente após a decisão da Suprema Corte americana, mas esses dados ainda não foram capturados. O primeiro trimestre ainda traz esses reflexos, o que explica a queda ocorrida em janeiro e fevereiro deste ano.

Com essa redução das tarifas, a expectativa é de que o próximo relatório apresente uma melhora?

Agora, em março, vamos entender como se deu o efeito da redução das tarifas sobre as exportações brasileiras e também os demais elementos que impactam o comércio bilateral. Esperamos que haja um comportamento melhor das vendas brasileiras e das nossas importações, mas ainda é um dado que precisa ser confirmado pelos resultados que serão divulgados nas próximas semanas.

Sobre o momento atual da crise tarifária: como avaliam o estágio atual e o trabalho da diplomacia brasileira?

Hoje, o quadro é de que quase 50% das exportações brasileiras não têm nenhuma sobretaxa. Para ser mais preciso, 45%. Em torno de 40% possuem uma sobretaxa de até 10%, e o restante sofre medidas específicas por conta de segurança nacional, podendo chegar, por exemplo, a 50% no caso do aço e do alumínio. No entanto, o cenário tarifário é melhor do que o existente no início do ano, é um quadro que evolui. Diante disso, o desejo do setor empresarial é que os governos do Brasil e dos Estados Unidos sigam conversando e negociando uma melhora na previsibilidade e no acesso, de lado a lado, das exportações. É fundamental haver diálogo, entendimento e busca de convergências nas áreas de interesse de ambos os países.

É possível voltar ao cenário anterior à crise tarifária?

É possível voltar a ter crescimento no comércio bilateral, pois há muitas empresas envolvidas. Para dar um exemplo, do lado brasileiro são quase 10 mil empresas que exportam para os Estados Unidos e há muito interesse em aprofundar os negócios. Surgiram áreas novas que têm atraído atenção: minerais críticos, tecnologia, infraestrutura digital e energia. Isso ajuda a estreitar tanto os laços de comércio quanto os de investimentos. Temos a expectativa de que os dois governos possam criar condições para fomentar mais trocas comerciais e investimentos entre as nações.

A guerra atual do Irã atrapalhou essas negociações?

Acredito que exista uma situação, do lado americano, de gestão da agenda do presidente. Havia uma previsão de encontro entre os dois presidentes (Lula e Donald Trump) em março; essa data está sendo trabalhada agora para os próximos meses. Obviamente, houve nesse período uma série de eventos internacionais que envolveram a atenção dos Estados Unidos, mas vejo isso mais como uma questão de gestão de agenda do que qualquer outra coisa.

Já se pode mensurar algum impacto no comércio entre os dois países diante do conflito com o Irã?

Não, até porque as estatísticas disponíveis vão até fevereiro, quando o conflito ainda não se havia iniciado. Um ponto de atenção para verificar no comércio a partir de março é o efeito, sobretudo, nos produtos derivados de petróleo. Eles representam uma parcela significativa do comércio bilateral e estão sofrendo impactos consideráveis tanto na oferta quanto nos preços. Veremos, com os dados de março, se já há algum efeito nesse sentido.

A Amcham lançou recentemente a agenda "Brasil que Queremos", com propostas para o novo ciclo do país. O que é essa agenda?

Em todo ano de eleições presidenciais, a Amcham prepara, com suas empresas associadas, um conjunto de temas que, na avaliação empresarial, são prioritários para o desenvolvimento do país e para a melhoria do ambiente de negócios. Essa agenda é compartilhada com todas as candidaturas para auxiliar no debate público sobre o futuro do país. O documento lançado nas últimas duas semanas traz a nossa visão sobre o que é importante focar na discussão para os próximos quatro anos. Há questões estruturantes que envolvem, por exemplo, segurança pública, harmonia entre os Poderes, estabilidade fiscal e educação, pilares fundamentais para o desenvolvimento de longo prazo. Também há questões específicas da área econômica, em que a entidade apresenta propostas para a melhoria do ambiente de negócios nas esferas tributária, trabalhista e de propriedade intelectual, estendendo-se até energia, sustentabilidade, inteligência artificial, inovação e, obviamente, a pauta Brasil-Estados Unidos. Não é algo de curto prazo; é um conjunto de iniciativas para que o próximo governo trabalhe em conjunto com o setor empresarial visando um país mais moderno, competitivo, produtivo, digital e integrado à economia internacional.

Sobre a participação da Amcham no South Summit: quais parcerias a entidade pode firmar no evento?