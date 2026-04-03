Nova lei em Portugal pode endurecer regras e afetar brasileiros que buscam cidadania

Estima-se que mais de 500 mil brasileiros vivam atualmente em Portugal. TTstudio / adobe.stock

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Parlamento de Portugal aprovou, na quarta-feira (1º), a nova Lei da Nacionalidade, um projeto apresentado pelo governo do primeiro-ministro de centro-direita Luís Montenegro, que torna mais restritivas as regras para a obtenção da cidadania portuguesa.

A partir da mudança, brasileiros que já vivem em Portugal e desejam solicitar a cidadania terão de comprovar residência por sete anos, em vez de cinco, como era anteriormente. O projeto elimina a concessão automática de nacionalidade a filhos de imigrantes nascidos em território português, que só serão considerados portugueses após viverem por cinco anos no país.

Pelo novo estatuto, pais estrangeiros de crianças nascidas em Portugal também perdem o direito de solicitar cidadania com base na filiação.

Outra mudança é que o tempo de espera pela autorização de residência deixará de ser contabilizado para esse período mínimo. Na prática, os anos passam a ser contados apenas a partir da emissão efetiva do título de residência. A medida vale para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e para a União Europeia (UE).