No metaverso de Trump, a guerra acabou, o regime morreu e o Estreito de Ormuz será reaberto "naturalmente"

Com um olho no Irã e outro na eleição de novembro — quando o Partido Republicano corre o risco de perder a maioria no Congresso —, Donald Trump fez, na quarta-feira (1º), mais uma demonstração clássica do seu peculiar mundo de faz de conta.
Em menos de 20 minutos, ele apresentou ao mundo uma versão de seu metaverso particular empapado de pós-verdade. Nesse roteiro: “a marinha iraniana acabou", "a força aérea do Irã acabou”, “o regime morreu”, a ameaça nuclear "foi eliminada" e o Estreito de Ormuz, esse gargalo por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial "vai se abrir naturalmente".
Na pior das hipóteses, são meias-verdades. Na melhor, otimismo exacerbado.
O Estreito segue praticamente bloqueado, com impacto direto nos preços da energia e nos mercados globais. E a própria dinâmica do conflito mostra que os objetivos americanos permanecem difusos, com avaliações divergentes até dentro do aparato de defesa americano sobre o que, de fato, foi alcançado.
Trump fala como quem encerra uma guerra e age como quem está começando outra. Parte de uma premissa equivocada na história dos conflitos: a de que eliminar ou enfraquecer a liderança de um regime equivale a provocar sua queda. Não é assim.
Josef Stalin morreu em 1953, e a União Soviética só colapsou quase quatro décadas depois. Hugo Chávez sucumbiu ao câncer, e o chavismo sobreviveu sob Nicolás Maduro. Fidel Castro morreu, e o regime cubano segue de pé. Regimes autoritários não são apenas líderes. São estruturas, redes, interesses e instituições.
No discurso, Trump girou em torno de si mesmo, repetindo certezas e antecipando vitórias que ainda não ocorreram. A ideia era transmitir a mensagem de que o conflito está próximo do fim e que a economia americana não será afetada. Mas o petróleo é uma commodity global. Mesmo sendo autossuficientes, os Estados Unidos não estão imunes às oscilações de preço provocadas pela crise no Golfo.
Quando líderes passam a acreditar mais na própria narrativa do que nos fatos, cria-se um cenário mais perigoso, porque guerras não são encerradas por decreto - que o diga George W. Bush depois de desfraldar a faixa "missão cumprida" ("Mission Accomplished"), a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, em 2003, sobre o Iraque. A guerra, para os EUA, durou até 2011, quando os americanos retiraram suas tropas. Para os iraquianos, ela perdurou ainda por alguns anos - e não se pode dizer, ainda hoje, que o país esteja estável.
Trump fala como se já tivesse vencido no Irã. Mas o mundo segue esperando o fim da guerra — e tentando entender qual guerra, exatamente, está sendo travada.