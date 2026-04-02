No metaverso de Trump, a guerra acabou, o regime morreu e o Estreito de Ormuz será reaberto "naturalmente"

Trump no discurso de quarta-feira (1º). ALEX BRANDON / POOL

Com um olho no Irã e outro na eleição de novembro — quando o Partido Republicano corre o risco de perder a maioria no Congresso —, Donald Trump fez, na quarta-feira (1º), mais uma demonstração clássica do seu peculiar mundo de faz de conta.

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Em menos de 20 minutos, ele apresentou ao mundo uma versão de seu metaverso particular empapado de pós-verdade. Nesse roteiro: “a marinha iraniana acabou", "a força aérea do Irã acabou”, “o regime morreu”, a ameaça nuclear "foi eliminada" e o Estreito de Ormuz, esse gargalo por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial "vai se abrir naturalmente".

Na pior das hipóteses, são meias-verdades. Na melhor, otimismo exacerbado.

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O Estreito segue praticamente bloqueado, com impacto direto nos preços da energia e nos mercados globais. E a própria dinâmica do conflito mostra que os objetivos americanos permanecem difusos, com avaliações divergentes até dentro do aparato de defesa americano sobre o que, de fato, foi alcançado.

Trump fala como quem encerra uma guerra e age como quem está começando outra. Parte de uma premissa equivocada na história dos conflitos: a de que eliminar ou enfraquecer a liderança de um regime equivale a provocar sua queda. Não é assim.

Josef Stalin morreu em 1953, e a União Soviética só colapsou quase quatro décadas depois. Hugo Chávez sucumbiu ao câncer, e o chavismo sobreviveu sob Nicolás Maduro. Fidel Castro morreu, e o regime cubano segue de pé. Regimes autoritários não são apenas líderes. São estruturas, redes, interesses e instituições.

No discurso, Trump girou em torno de si mesmo, repetindo certezas e antecipando vitórias que ainda não ocorreram. A ideia era transmitir a mensagem de que o conflito está próximo do fim e que a economia americana não será afetada. Mas o petróleo é uma commodity global. Mesmo sendo autossuficientes, os Estados Unidos não estão imunes às oscilações de preço provocadas pela crise no Golfo.

Quando líderes passam a acreditar mais na própria narrativa do que nos fatos, cria-se um cenário mais perigoso, porque guerras não são encerradas por decreto - que o diga George W. Bush depois de desfraldar a faixa "missão cumprida" ("Mission Accomplished"), a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, em 2003, sobre o Iraque. A guerra, para os EUA, durou até 2011, quando os americanos retiraram suas tropas. Para os iraquianos, ela perdurou ainda por alguns anos - e não se pode dizer, ainda hoje, que o país esteja estável.