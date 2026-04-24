Movimento que reúne mais de 50 entidades empresariais celebra aprovação da primeira etapa do Plano Diretor de Porto Alegre

Votação ocorreu na tarde desta quinta-feira (23). Fernando Antunes / CMPA / Divulgação

Representando 58 entidades comerciais e empresariais gaúchas, o chamado movimento Porto Alegre+ emitiu nota nesta sexta-feira (24), comemorando a aprovação do novo Plano Diretor pela Câmara Municipal, na quinta (23).

Na opinião do grupo, que conta com apoiadores como Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil – ADVB/RS (ADVBRS), Câmara de Dirigentes Logistas (CDL), Federação das Indústrias do RS (Fiergs) e Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescom), a decisão do Legislativo representa "um marco histórico para a cidade".

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"Depois de mais de cinco anos de construção, debate, escuta, estudos técnicos e participação social, a capital gaúcha passa a contar com uma nova base de planejamento urbano, mais conectada com os desafios do presente e com as necessidades do futuro", diz o texto.

A primeira etapa do Plano Diretor da Capital, chamado o Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS), foi para o governo do prefeito Sebastião Melo. O projeto estabelece novas regras gerais para o urbanismo da cidade. Foram 22 votos favoráveis e 12 contrários.

A próxima fase, que começa na semana que vem, envolverá a discussão da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS).

Sobre a primeira fase, as entidades entenderam que Porto Alegre precisa de um plano voltado para a cidade real e para os desafios reais: qualificação do espaço público, melhoria da mobilidade, ampliação do acesso à moradia, sustentabilidade, adaptação climática, atração de investimentos e geração de qualidade de vida.

"Em uma democracia, decisões dessa relevância precisam ser construídas e deliberadas nas instâncias legítimas de participação e representação popular, com respeito ao debate público, ao processo institucional e à vontade democraticamente formada ao longo de anos de discussão", disse o texto.

Leia a íntegra da nota:

"O movimento Porto Alegre+ celebra a aprovação do novo Plano Diretor pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que representa um marco histórico para a cidade. Depois de mais de cinco anos de construção, debate, escuta, estudos técnicos e participação social, a capital gaúcha passa a contar com uma nova base de planejamento urbano, mais conectada com os desafios do presente e com as necessidades do futuro.

Os vereadores de Porto Alegre entenderam a urgência desta pauta e desempenharam atuação exemplar ao longo desse processo. Foi na Câmara Municipal, instância legítima de representação popular e de deliberação legislativa, que a proposta foi debatida, aperfeiçoada e aprovada, após longas sessões de trabalho e intenso compromisso com o futuro da cidade.

A aprovação do novo Plano Diretor consolida um processo amplo, participativo, transparente e democrático, construído ao longo de vários anos, com a realização de mais de 200 instâncias e processos participativos, entre audiências, oficinas, reuniões, conferências, debates técnicos e contribuições de diferentes setores da sociedade. Trata-se de uma trajetória que envolveu poder público, entidades, especialistas, instituições e cidadãos em uma discussão legítima e responsável sobre o destino de Porto Alegre.

Porto Alegre precisa de um plano voltado para a cidade real e para os desafios reais: qualificação do espaço público, melhoria da mobilidade, ampliação do acesso à moradia, sustentabilidade, adaptação climática, atração de investimentos e geração de qualidade de vida. Em uma democracia, decisões dessa relevância precisam ser construídas e deliberadas nas instâncias legítimas de participação e representação popular, com respeito ao debate público, ao processo institucional e à vontade democraticamente formada ao longo de anos de discussão. A aprovação do novo Plano Diretor pela Câmara Municipal simboliza exatamente isso.