Miguel Nicolelis ministra aula magna no lançamento do curso de Medicina do Moinhos de Vento

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis participará do lançamento do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A aula magna ocorre nesta quarta-feira (29), com a presença de alunos e do corpo clínico, marcando oficialmente a abertura da graduação.
Referência internacional e professor emérito da Duke University (EUA), Nicolelis abordará o tema “Interface Cérebro-Máquina: da pesquisa básica à prática clínica”. Segundo a instituição, o assunto está alinhado ao modelo educacional adotado, já que a trajetória do cientista — da produção acadêmica às aplicações clínicas — dialoga com a proposta inovadora do curso.
O evento integra a programação acadêmica da faculdade e celebra a primeira turma do curso, que iniciou as aulas em 30 de março. A graduação foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) em dezembro do ano passado.