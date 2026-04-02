Miguel Fallabela será atração da Gramado Summit; veja os principais nomes confirmados

A 9ª edição da Gramado Summit, que ocorre de 6 a 8 de maio, confirmou a participação do ator, diretor e dramaturgo Miguel Falabella.
No ar na novela “Três Graças” da TV Globo, na qual interpreta o personagem Kasper Damatta, ele vai falar das decisões tomadas ao longo da carreira de mais de 40 anos e como soube se reinventar em um mercado competitivo, com peças de teatro e musicais de sucesso, programas de TV que fizeram história e filmes nas telonas.
Além dele, estão confirmadas palestras do antropólogo Michel Alcoforado, conhecido pelo best-seller “Coisa de Rico” (Todavia), da psicanalista Maria Homem, do geofísico, youtuber, podcaster e divulgador científico Sérgio Sacani, da cantora Priscilla, da diretora de Marketing da TV Globo, Samantha Almeida, do ator inglês Harry Kirton (“Peaky blinders”), do CEO da Rock World, Luis Justo, responsável pelo Rock in Rio, The Town e Lollapalooza, três dos festivais de música mais importantes do País, da escritora Leila Ferreira, e do sobrevivente da tragédia dos Andes Gustavo Zerbino, entre muitos outros nomes.
Além do palco principal, a Gramado Summit terá outros sete palcos.
Os ingressos para 9ª edição da Gramado Summit estão disponíveis no site oficial.