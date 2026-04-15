Mais de 560 mil clientes da RGE podem ter isenção ou desconto na conta de luz; veja como

Clientes da RGE inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem ter a conta de luz isenta ou com desconto, conforme a renda familiar e a quantidade de energia consumida.
As regras são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e envolvem dois mecanismos: a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Desconto Social.
Na área de concessão da RGE, mais de 560 mil clientes podem ter acesso a algum tipo de enquadramento na conta de luz. Só na Região Metropolitana, são 174.631 pessoas.
— A Tarifa Social garante a isenção da tarifa de energia para consumo de até 80 kWh e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Já o Desconto Social oferece redução no valor da conta para quem consome até 120 kWh e tem renda per capita entre meio e um salário mínimo — explica Gustavo Uemura, diretor Comercial da CPFL Energia.
Na Região Metropolitana, o município com maior número de clientes aptos à isenção ou ao desconto é Canoas, que tem 39,9 mil clientes nessas condições. Em seguida aparecem São Leopoldo, com mais de 22,1 mil, quase o mesmo número de Gravataí, também com 22,1 mil. Depois vem Novo Hamburgo, com quase 12,5 mil, e Sapucaia, com 11,7 mil.
Na maior parte dos casos, a isenção ou o desconto entra automaticamente na conta de luz, sem necessidade de solicitação. Porém, Uemura alerta: “a conta de energia precisa estar em nome do beneficiário ou de alguém que mora na mesma residência e esteja com o CadÚnico ativo e com dados atualizados. Quando essa vinculação não está correta, o direito à isenção ou ao desconto não consegue ser identificado e aplicado de forma automática”.
Quem pode ter a conta isenta
– A Tarifa Social de Energia Elétrica garante isenção da tarifa de energia para clientes inscritos no CadÚnico com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e consumo mensal de até 80 kWh. A isenção aplica-se somente ao consumo até 80 kWh; o que exceder é tarifado normalmente. Segundo levantamento feito pela CPFL RGE, mais de 98,5 mil clientes na região Metropolitana têm direito ao benefício, mas não estão cadastrados junto à concessionária.
Quem pode ter desconto
O Desconto Social é destinado a famílias com renda mensal por pessoa entre meio e um salário mínimo e consumo de até 120 kWh.
Mesmo nos casos de isenção da tarifa ou de desconto na fatura, a conta pode manter cobranças como a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), definida por cada município, além de tributos e serviços adicionais eventualmente contratados.
O que fazer se o desconto ou a isenção não aparecer na conta
- Se a isenção ou o desconto não constar na fatura, a orientação é:
- Conferir se o cadastro no CadÚnico está ativo e atualizado no CRAS;
- Verificar se a conta de energia está em nome do beneficiário ou de alguém da mesma residência inscrito no CadÚnico;
- Se o consumidor ainda não estiver inscrito no CadÚnico, ou precisar atualizar suas informações, será preciso se dirigir a um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da sua cidade, levar documentos de todos os membros da família e solicitar a inscrição ou atualização no Cadastro Único.
- Após essa etapa, a CPFL também indica fazer cadastro no site da Tarifa Social da concessionária pelo site: https://www.cpfl.com.br/tarifa-social-de-energia-eletrica
- Aguardar a aplicação automática nas próximas faturas.
Mais informações estão disponíveis em: https://www.cpfl.com.br/nova-regra-tarifa-social