Mais de 560 mil clientes da RGE podem ter isenção ou desconto na conta de luz; veja como

Na área de concessão da RGE, mais de 560 mil clientes podem ter acesso a algum tipo de enquadramento na conta de luz. Só na Região Metropolitana, são 174.631 pessoas.



— A Tarifa Social garante a isenção da tarifa de energia para consumo de até 80 kWh e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Já o Desconto Social oferece redução no valor da conta para quem consome até 120 kWh e tem renda per capita entre meio e um salário mínimo — explica Gustavo Uemura, diretor Comercial da CPFL Energia.



Na Região Metropolitana, o município com maior número de clientes aptos à isenção ou ao desconto é Canoas, que tem 39,9 mil clientes nessas condições. Em seguida aparecem São Leopoldo, com mais de 22,1 mil, quase o mesmo número de Gravataí, também com 22,1 mil. Depois vem Novo Hamburgo, com quase 12,5 mil, e Sapucaia, com 11,7 mil.



Na maior parte dos casos, a isenção ou o desconto entra automaticamente na conta de luz, sem necessidade de solicitação. Porém, Uemura alerta: “a conta de energia precisa estar em nome do beneficiário ou de alguém que mora na mesma residência e esteja com o CadÚnico ativo e com dados atualizados. Quando essa vinculação não está correta, o direito à isenção ou ao desconto não consegue ser identificado e aplicado de forma automática”.



Quem pode ter a conta isenta