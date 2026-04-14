Mais de 1,6 mil vagas em concurso para ser fuzileiro naval; oportunidades no RS

Divulgação

Já pensou em ser fuzileiro naval? Pois a Marinha prorrogou o período das inscrições para o concurso para os interessados em integrar a tropa de elite da Força, 100% profissional, anfíbia e expedicionária.

As inscrições vão até 20 de abril. São 1.680 vagas para as turmas I e II de 2027 destinadas a jovens, de ambos os sexos, de 18 a 22 anos, com Ensino Médio completo ou em conclusão. A taxa é de R$ 40. A inscrição deve ser feita pelo site https://concursos.marinha.mil.br/.

A inscrição só será válida após o pagamento da taxa ou após a homologação da isenção.



As vagas do concurso estão distribuídas igualmente entre as duas turmas do ano de 2027. Em cada etapa, serão oferecidas 720 vagas para candidatos do sexo masculino e 120 para o sexo feminino. As oportunidades contemplam organizações militares em cidades como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Leia Mais VÍDEO: por dentro de um curso que forma correspondentes de guerra

Durante a formação, o aluno recebe alimentação, uniforme, assistência médica e ainda uma bolsa de cerca de R$ 1,4 mil. Depois de formado, já como fuzileiro naval, a remuneração inicial passa de R$ 2,5 mil. Ao longo da carreira esse valor sofre atualizações, à medida que o militar atinge novas graduações na Força.



Além da remuneração, a carreira oferece ao jovem a possibilidade de ingresso na Marinha, com formação profissional e atuação em atividades que exigem preparo físico, disciplina e espírito de corpo. Após o ingresso, o fuzileiro naval pode realizar cursos, desenvolver-se na carreira e participar de atividades no Brasil e no exterior, representando o País.