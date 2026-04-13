Maior feira de saúde, tecnologia e inovação do sul do Brasil já tem data e local

A quarta edição da maior feira internacional de saúde do sul do país, a Health Meeting Brasil/SINDIHOSPA, já tem data e local. Será entre os dias 22 e 24 de setembro, no Centro de Eventos da Fiergs.
As três edições anteriores ocorreram na PUCRS.
Entre os destaques para 2026, estão um maior espaço para expositores, incluindo empresas internacionais, e uma ampla programação de eventos simultâneos sobre gestão, inovação e outros temas estratégicos para o setor de saúde. Uma das principais atrações da feira, o Hospital do Amanhã, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dedicado às tecnologias do futuro da assistência, terá o dobro do tamanho e, neste ano, apresentará as inovações da jornada oncológica dos pacientes.
A Health Meeting contará com atrações inéditas como um congresso de pesquisa clínica, discutindo as novidades sobre o tema, e um auditório para mais de 200 pessoas em parceria com a MedLive, uma das maiores distribuidoras de produtos médico-hospitalares do país, com um dia inteiro de debates sobre oncologia e oportunidades de networking com fornecedores nacionais e internacionais.
Em parceria com o Sebrae e a Unicred Porto Alegre, a Health Meeting terá novamente a Arena Inovação & Conexões, onde ocorrerá mais uma edição da batalha de startups, premiando a melhor solução para a saúde com R$ 200 mil em coinvestimento da aceleradora Ventiur.
O Sebrae realizará ainda rodadas de negócios conectando empresas de diferentes áreas da saúde.
Em 2025, a terceira edição do evento teve a circulação de mais de 20 mil visitantes, que puderam conferir as novidades de 260 marcas expositoras e 45 startups. A feira contou ainda com 24 congressos, que movimentaram mais de 3.500 participantes.
No último dia, foi firmado o maior negócio da feira: a assinatura de um contrato de financiamento entre a Rede de Saúde da Divina Providência e a Unicred Porto Alegre, disponibilizando R$ 5 milhões para a aquisição de um angiógrafo de alta tecnologia para exames de hemodinâmica.