Maior feira de saúde, tecnologia e inovação do sul do Brasil já tem data e local

Uma das principais atrações da feira, o Hospital do Amanhã, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dedicado às tecnologias do futuro da assistência. Jefferson Bernardes / Divulgação

A quarta edição da maior feira internacional de saúde do sul do país, a Health Meeting Brasil/SINDIHOSPA, já tem data e local. Será entre os dias 22 e 24 de setembro, no Centro de Eventos da Fiergs.

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As três edições anteriores ocorreram na PUCRS.



Entre os destaques para 2026, estão um maior espaço para expositores, incluindo empresas internacionais, e uma ampla programação de eventos simultâneos sobre gestão, inovação e outros temas estratégicos para o setor de saúde. Uma das principais atrações da feira, o Hospital do Amanhã, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dedicado às tecnologias do futuro da assistência, terá o dobro do tamanho e, neste ano, apresentará as inovações da jornada oncológica dos pacientes.

A Health Meeting contará com atrações inéditas como um congresso de pesquisa clínica, discutindo as novidades sobre o tema, e um auditório para mais de 200 pessoas em parceria com a MedLive, uma das maiores distribuidoras de produtos médico-hospitalares do país, com um dia inteiro de debates sobre oncologia e oportunidades de networking com fornecedores nacionais e internacionais.



Em parceria com o Sebrae e a Unicred Porto Alegre, a Health Meeting terá novamente a Arena Inovação & Conexões, onde ocorrerá mais uma edição da batalha de startups, premiando a melhor solução para a saúde com R$ 200 mil em coinvestimento da aceleradora Ventiur.